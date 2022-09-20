Российские добровольцы начали отказываться воевать из-за успехов ВСУ, - Пентагон

Как заявил высокопоставленный чиновник в Пентагоне, ЧВК "Вагнер" пытается отправить на войну 1500 осужденных преступников, но многие сопротивляются.

"Успешное наступление Украины с целью отвоевать большую часть Харьковской области вдохновило многих российских добровольцев отказаться от боя", - заявил он.

Напомним, 15 сентября в сети опубликовали видео, где приближенный к Путину российский бизнесмен Евгений Пригожин лично вербует российских заключенных для войны с Украиной. Пригожин также прямым текстом говорит о том, что ему принадлежит ЧВК "Вагнера". Так, он сообщает, что "у него в ЧВК" есть боевые самолеты, РСЗО и танки.

Ранее стало известно, что вербовщики ЧВК "Вагнера" с начала полномасштабного вторжения в Украину смогли собрать более тысячи человек в российских колониях, которые согласились отправиться на войну.

Также мы писали, что войска РФ могут все чаще использовать плохо обученные подразделения, например, состоящие из заключенных, для контроля над населением во временно оккупированных регионах Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.