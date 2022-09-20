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Російські добровольці почали відмовлятися воювати через успіхи ЗСУ, - Пентагон

Фото: російські добровольці почали відмовлятися воювати через успіхи ЗСУ (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Російські добровольці почали відмовлятися воювати через успіхи ЗСУ під час контрнаступу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter американського журналіста Джека Детча.

Як заявив високопосадовець у Пентагоні, ПВК "Вагнер" намагається відправити на війну 1500 засуджених злочинців, але багато хто чинить опір.

"Успішний наступ України з метою відвоювати більшу частину Харківської області надихнув багатьох російських добровольців відмовитися від бою", - заявив він.

Нагадаємо, 15 вересня у мережі опублікували відео, де наближений до Путіна російський бізнесмен Євген Пригожин особисто вербує російських в'язнів для війни з Україною. Пригожин також прямим текстом говорить про те, що йому належить ПВК "Вагнер". Так, він повідомляє, що "в нього в ПВК" є бойові літаки, РСЗВ та танки.

Раніше стало відомо, що вербувальники ПВК "Вагнера" з початку повномасштабного вторгнення в Україну змогли зібрати понад тисячу людей у російських колоніях, які погодилися вирушити на війну.

Також ми писали, що війська РФ можуть все частіше використовувати погано навчені підрозділи, наприклад, які складаються з ув'язнених для контролю над населенням у тимчасово окупованих регіонах України.

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Пентагон