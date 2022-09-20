ua ru
Вт, 20 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Российские добровольцы начали отказываться воевать из-за успехов ВСУ, - Пентагон

Новина українською →
Вашингтон, Вторник 20 сентября 2022 02:24
Российские добровольцы начали отказываться воевать из-за успехов ВСУ, - Пентагон Фото: российские добровольцы начали отказываться воевать из-за успехов ВСУ (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Российские добровольцы начали отказываться воевать из-за успехов ВСУ в ходе контрнаступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter американского журналиста Джека Детча.

Как заявил высокопоставленный чиновник в Пентагоне, ЧВК "Вагнер" пытается отправить на войну 1500 осужденных преступников, но многие сопротивляются.

"Успешное наступление Украины с целью отвоевать большую часть Харьковской области вдохновило многих российских добровольцев отказаться от боя", - заявил он.

Напомним, 15 сентября в сети опубликовали видео, где приближенный к Путину российский бизнесмен Евгений Пригожин лично вербует российских заключенных для войны с Украиной. Пригожин также прямым текстом говорит о том, что ему принадлежит ЧВК "Вагнера". Так, он сообщает, что "у него в ЧВК" есть боевые самолеты, РСЗО и танки.

Ранее стало известно, что вербовщики ЧВК "Вагнера" с начала полномасштабного вторжения в Украину смогли собрать более тысячи человек в российских колониях, которые согласились отправиться на войну.

Также мы писали, что войска РФ могут все чаще использовать плохо обученные подразделения, например, состоящие из заключенных, для контроля над населением во временно оккупированных регионах Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пентагон
NEWS
Украинская IT-армия взломала сайт ЧВК "Вагнер": получены данные всех наемников
Украинская IT-армия взломала сайт ЧВК "Вагнер": получены данные всех наемников
DAILY
Украинский блицкриг. Чем армия Путина может ответить на наступление ВСУ
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Украинский блицкриг. Чем армия Путина может ответить на наступление ВСУ