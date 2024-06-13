Часть стран ЕС предлагает ограничить передвижение дипломатов РФ. Reuters узнало детали

Восемь министров иностранных дел призвали ЕС запретить российским дипломатам свободно передвигаться по блоку. Предлагается ограничить их пребыванием в странах, где они аккредитованы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Свободное передвижение владельцев российских дипломатических и служебных паспортов, аккредитованных в одном принимающем государстве, по всей Шенгенской зоне облегчает вредоносную деятельность", - говорится в письме главе внешнеполитического ведомства ЕС Жозепу Боррелю от 11 июня, с которым ознакомилось издание.

Министры заявили, что разведка, пропаганда "или даже подготовка диверсий являются основной нагрузкой для большого количества российских "дипломатов" в ЕС", и хотя высылка была важна, угроза сохраняется.

"Мы считаем, что ЕС должен строго следовать принципу взаимности и ограничить передвижение членов российских дипмиссий и членов их семей только территорией государства их аккредитации. Эта мера существенно сузит оперативное пространство для российских агентов", - заявили министры

Письмо подписали министры Чехии, Дании, Эстонии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши и Румынии.

Скандалы с участием российских дипломатов в ЕС

Уже давно известно, что Кремль использует своих дипломатов в качестве агентов для распространения пропаганды и расшатывания ситуации в той или иной стране, в том числе в государствах ЕС.

Достаточно вспомнить случай, произошедший в Молдове. Как сообщалось, на крыше российского посольства в Кишиневе с каждым годом растет количество тарелок и передающих устройств. Спецслужбы РФ используют их для слежения.

А буквально в конце марта Эстония решила объявить сотрудника российского посольства персоной нон грата. Причиной стало вмешательство РФ во внутренние дела страны.