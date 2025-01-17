Под Покровском враг разрушил некоторые позиции украинских воинов

Российские войска уничтожили некоторые позиции украинских сил на Покровском направлении. Силы обороны принимают меры, чтобы не допустить ухудшения тактического положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОСГВ "Хортица" в Telegram.

На Покровском направлении украинские воины противостоят численному превосходству врага и не допускают его попыток развить наступление.

За последние сутки противник проводил наступательные действия в районах Водяное Второе, Елизаветовка, Миролюбовка, Луч, Зверево, Котлино, Успеновка, Петропавловка, Андреевка, Курахово, Дачное и Янтарное. В Лисовке, Зеленом, Шевченко и Нововасильевке на Покровском направлении продолжаются бои.

"В результате штурмовых действий и огневого воздействия некоторые наши позиции были разрушены. Принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения", - говорится в сообщении.

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На соседних Краматорском и Торецком направлениях противник атаковал в Часовом Яру, Торецке и в районах Ступочек и Белой Горы. В направлении Леонидовки для проникновения в боевые порядки ВСУ враг совершил неудачную попытку применения авто- и мототехники.

"Противник успеха не имел, ухудшение тактического положения не допущено", - отметили в Силах обороны.

На Новопавловском направлении россияне в районе Великой Новоселки и Времовки применили до батальона живой силы для улучшения положения. Продолжаются ожесточенные бои в пределах населенных пунктов.