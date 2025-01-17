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Под Покровском враг разрушил некоторые позиции украинских воинов

Покровск, Пятница 17 января 2025 08:47
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Под Покровском враг разрушил некоторые позиции украинских воинов Фото: в ВСУ сообщили о разрушении позиций в районе Покровска (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска уничтожили некоторые позиции украинских сил на Покровском направлении. Силы обороны принимают меры, чтобы не допустить ухудшения тактического положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОСГВ "Хортица" в Telegram.

На Покровском направлении украинские воины противостоят численному превосходству врага и не допускают его попыток развить наступление.

За последние сутки противник проводил наступательные действия в районах Водяное Второе, Елизаветовка, Миролюбовка, Луч, Зверево, Котлино, Успеновка, Петропавловка, Андреевка, Курахово, Дачное и Янтарное. В Лисовке, Зеленом, Шевченко и Нововасильевке на Покровском направлении продолжаются бои.

"В результате штурмовых действий и огневого воздействия некоторые наши позиции были разрушены. Принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения", - говорится в сообщении.

Под Покровском враг разрушил некоторые позиции украинских воинов

скриншот deepstatemap.live

На соседних Краматорском и Торецком направлениях противник атаковал в Часовом Яру, Торецке и в районах Ступочек и Белой Горы. В направлении Леонидовки для проникновения в боевые порядки ВСУ враг совершил неудачную попытку применения авто- и мототехники.

"Противник успеха не имел, ухудшение тактического положения не допущено", - отметили в Силах обороны.

На Новопавловском направлении россияне в районе Великой Новоселки и Времовки применили до батальона живой силы для улучшения положения. Продолжаются ожесточенные бои в пределах населенных пунктов.

Ситуация на востоке Украины

Российские войска продолжают свое наступление на востоке Украины, пытаясь прорвать оборону украинских сил. Самым активным остается Покровское направление.

Также тяжелые бои идут в районе Часового Яра, Торецка, населенных пунктах возле Курахово. В Силах обороны отмечают, что пока речь не идет об окружении Покровска. Военные также отмечают, что россияне пытаются избежать городских боев в Покровске.

Подробнее о ситуации на передовой и что будет дальше с войной - в материале РБК-Украина.

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