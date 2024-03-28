ua en ru
Чт, 28 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Москва пытается привязать Запад к организации ряда "терактов" против РФ, - ISW

Четверг 28 марта 2024 05:12
UA EN RU
Москва пытается привязать Запад к организации ряда "терактов" против РФ, - ISW Фото: Российский диктатор Владимир Путин (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Следственный комитет и Генпрокуратура России рассмотрят обращение Госдумы РФ о расследовании якобы финансирования и организации Западом, в том числе США, терактов против России. В Институте изучения войны считают, что цель Кремля – усилить внутреннюю поддержку войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

СК РФ, Генпрокуратура и Госдума прямо не упоминают атаку на "Крокус Сити Холл", отмечают в Институте.

В Кремле ранее заявляли о якобы причастности Украины и Запада к теракту, но еще не предъявили официальных обвинений. В ISW считают, что Москва может воздержаться от официальных обвинений, поскольку все имеющиеся доказательства продолжают свидетельствовать о том, что Исламское государство (ИГИЛ), скорее всего, несет ответственность за атаку.

Российские официальные лица регулярно описывают удары Украины по законным военным целям во временно оккупированных частях Украины и России как терроризм и постоянно утверждают, что западные акторы помогают организовывать эти удары. "Кремль, вероятно, стремится охватить более широкие социальные фобии и гнев в России после нападения на "Крокус", изображая Украину, США и Запад как непосредственную террористическую угрозу", - говорится в отчете.

По мнению экспертов, Кремль, вероятно, надеется, что представление о причастности Украины и Запада к атаке должно усилить внутреннюю поддержку войны против Украины, а российские чиновники, вероятно, попытаются применять более широкий взгляд на то, что считается терроризмом, чтобы обвинить Украину и Запад.

В Институте считают, что Кремль все еще может официально обвинить Украину в теракте в Москве, если сочтет, что его информационных усилий окажется недостаточно для провоцирования нужной ему внутренней реакции.

Теракт под Москвой

Вечером в пятницу, 22 марта, в Красногорске в Подмосковье несколько вооруженных мужчин в камуфляже устроили стрельбу в концертном зале "Крокус Сити Холл". По последним данным россиян, в результате атаки погибли 143 человека.

Российские силовики задержали четырех мужчин, которых назвали исполнителями нападения. Российский диктатор Владимир Путин заявил, что они якобы хотели скрыться в Украине, где для них было подготовлено "окно". Через несколько дней Александр Лукашенко сделал заявление, из которого следует, что нападавшие изначально планировали пересечь границу РФ с Беларусью.

Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство". В США и ряде других западных стран подтвердили наличие информации о причастности ИГИЛ и отвергли участие в событиях Украины.

Басманный суд Москвы арестовал четырех подозреваемых в нападении. Они якобы сознались в совершении теракта. В суд мужчин доставили избитыми, один из них был на каталке в сопровождении врачей. Очевидно, что к ним применяли пытки.

В Госдепе США считают, что Россия пытается оправдать войну против Украины с помощью теракта.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Теракт
NEWS
Россияне пытаются продвигаться к Часовому Яру: карты ISW
Россияне пытаются продвигаться к Часовому Яру: карты ISW
DAILY
Без США не обойтись. Хватит ли Украине денег в бюджете и какие могут быть альтернативы
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Без США не обойтись. Хватит ли Украине денег в бюджете и какие могут быть альтернативы