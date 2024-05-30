Российские бомбардировщики Ту-95 запустили ракеты по Украине
В районе российского города Энгельс зафиксированы пуски ракет российскими стратегическими бомбардировщиками Ту-95 в направлении Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
"Осуществлены пуски крылатых ракет Х-101 бортами Ту-95 в районе Энгельса", - говорится в сообщении.
По данным мониторинговых источников, ракеты ожидаются в нашем воздушном пространстве в течение 30-60 минут.
Тем временем во многих областях Украины объявлена воздушная тревога.
Силы ПВО сбивают вражеские БпЛА типа "Shahed" в Кировоградской, Черкасской, Винницкой и Хмельницкой областях. Дроны направляются западным и северо-западным курсом.
Ночная воздушная атака на Украину
Вечером в среду, 29 мая, агрессор запустил в направлении Украины ударные дроны "Шахед".
Постепенно тревога распространилась на большинство областе Украины.
Позже прозвучали звуки взрывов в Днепре и пригороде.
Кроме того, враг обстрелял Харьков, повреждена критическая инфраструктура.
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