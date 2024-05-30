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Российские бомбардировщики Ту-95 запустили ракеты по Украине

Четверг 30 мая 2024 03:05
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Российские бомбардировщики Ту-95 запустили ракеты по Украине Фото: россияне запустили ракеты со стратегической авиации (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В районе российского города Энгельс зафиксированы пуски ракет российскими стратегическими бомбардировщиками Ту-95 в направлении Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Осуществлены пуски крылатых ракет Х-101 бортами Ту-95 в районе Энгельса", - говорится в сообщении.

По данным мониторинговых источников, ракеты ожидаются в нашем воздушном пространстве в течение 30-60 минут.

Тем временем во многих областях Украины объявлена воздушная тревога.

Силы ПВО сбивают вражеские БпЛА типа "Shahed" в Кировоградской, Черкасской, Винницкой и Хмельницкой областях. Дроны направляются западным и северо-западным курсом.

Российские бомбардировщики Ту-95 запустили ракеты по Украине

Ночная воздушная атака на Украину

Вечером в среду, 29 мая, агрессор запустил в направлении Украины ударные дроны "Шахед".

Постепенно тревога распространилась на большинство областе Украины.

Позже прозвучали звуки взрывов в Днепре и пригороде.

Кроме того, враг обстрелял Харьков, повреждена критическая инфраструктура.

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