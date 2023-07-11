Российские агенты усилили свою деятельность на Балканах, - разведка Болгарии

Активность российских спецслужб на территории и с территории некоторых стран Западных Балкан значительно увеличились в течение 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление военной разведки Болгарии, которое приводит Novinite.com .

Отмечается, что таким образом Кремль пытается компенсировать убытки, нанесенные российским легальным резиденциям высылкой дипломатов РФ из ряда стран Европы.

Кибервойна

Болгарская военная разведка также сообщает, что складывается постоянная тенденция к увеличению рисков в сфере кибербезопасности.

"В контексте российского вторжения в Украину страны ЕС, включая Болгарию, подвергались неоднократным и длительным кибероперациям", - говорится в сообщении.

Речь идет о кибератаках на объекты критической инфраструктуры в сочетании с другими гибридными методами и враждебными действиями в виде организации масштабных информационно-дезинформационных кампаний. Также агенты РФ пытались провоцировать социальное недовольство и миграционные процессы. Этот саботаж продолжится и в 2023 году.

Риск проникновения террористов

Разведка Болгарии сообщает, что через территорию Болгарии могут проникать мигранты, которые на Ближнем Востоке, в Африке и Азии недовольны высоким уровнем безработицы. В этих регионах растет социальное и общественное недовольство среди представителей молодого поколения.

"В связи с этим сохраняется риск использования миграционных проблем в гибридных операциях, направленных против ЕС, а также проникновения членов и последователей террористических групп в европейские страны", - добавили в разведке.

Ситуация в странах Западных Балкан

Недавно высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что страны Западных Балкан, являющиеся кандидатами на членство в Евросоюз, должны воспользоваться уникальным моментом в процессе расширения союза, созданного благодаря значительному прогрессу Украины.

До этого президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен призвала страны Западных Балкан выступить против таких авторитарных государств как Россия.

Президент Северной Македонии Стево Пендаровский сообщал, что Россия может спровоцировать конфликт на Балканах, чтобы отвлечь Запад от войны, которую россияне ведут против Украины.