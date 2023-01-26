Оккупанты готовят новые репрессии из-за фильтрационных проверок на захваченных территориях
Российские оккупанты готовят новую волну фильтрационных проверок на временно оккупированных территориях Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).
Как отмечает Центр, находящиеся под оккупацией российских захватчиков жители частей Харьковской и Херсонской областей могут встретиться с новой волной массовых проверок на "лояльность" к оккупационным властям.
В частности, планируется масштабная проверка телефонов на наличие украинских приложений (например, банков и онлайн-образования). Кроме того, россияне увеличивают количество блокпостов между населенными пунктами юга. На блокпостах у жителей спрашивают наличие воинского учета, транспортных средств в собственности, адреса персональных аккаунтов в соцсетях с последующей проверкой", - отмечает ЦНС.
Также ЦНС напоминает, что на сайте Центра есть инструкции относительно действий, которые следует осуществить жителям оккупированных территорий:
- чистка телефона;
- поведение при аресте;
- как отключить сохранение истории поиска в Chrome или Edge за минуту.
При этом Центр национального сопротивления рекомендует сохранять ссылку на проверенные новостные ресурсы в виде QR-кода, перед выходом на улицу или в случае опасности чистить историю браузеров. Кроме того, лучше в таких ситуациях отписываться от украинских телеграм-каналов.
Центр национального сопротивления призывает быть осторожными и по возможности покинуть оккупированный регион.
На днях РБК-Украина сообщало, как бесплатно эвакуироваться из опасных регионов: объяснение Минреинтеграции.
Кроме того, мы писали, что оккупанты принудительно депортировали жителей села Нечаево на временно оккупированной части Херсонской области.
Ранее сообщалось, что во временно оккупированных районах Херсонской области оккупанты продолжают "эвакуацию" населения. Украинцев переселяют в регионы РФ, где живут народы Кавказа, для улучшения демографии.
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