Хотят повысить демографию. Оккупанты и дальше депортируют украинцев в РФ

Во временно оккупированных районах Херсонской области оккупанты продолжают "эвакуацию" населения. Украинцев переселяют в регионы РФ, где живут народы Кавказа для улучшения демографии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"На фоне своего побега россияне призывают местных жителей "эвакуироваться" из региона. Фактически же, оккупанты пытаются и дальше проводить свою программу по депортации украинского населения и расселения его на территории РФ", - говорится в сообщении.

В частности, как говорят в Центре, украинцев переселяют в регионы, которую в последние десятилетия активно заселяют народы Кавказа.

"Поэтому Кремлю необходимо сбалансировать демографическую ситуацию в регионе. Ведь в Кремле не исключают сценарий активных освободительных движений народов, населяющих РФ, - объясняют авторы. - После активного распространения этой информации нашим подпольям на ВОТ, жители региона отказываются в такой "эвакуации".