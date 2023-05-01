Российское ФСБ на оккупированных территориях выдает себя за украинцев, чтобы обнаружить членов подполья

На временно оккупированных территориях Украины участились случаи, когда представители российской ФСБ выходят в людные места в гражданской форме с целью выявления членов украинского подполья.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
"Гестаповцы" под видом простых жителей интересуются у продавцов, кондукторов и других, кто жалуется на российские власти и нередко сами провоцируют подобные разговоры. Да, враг ищет нелояльное население", - пишет ЦНС.
В ведомстве отметили, что в случае если же "жертва" ведется на провокацию, то попадает на крючок и в дальнейшем вынуждена сотрудничать с россиянами.
"Центр национального сопротивления призывает быть осторожным и не рассказывать свое отношение к оккупационным властям малознакомым людям", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что на оккупированных территориях Запорожской области российские захватчики готовятся к обороне, а также эвакуации населения, которая, в частности, в Энергодаре планируется примерно 5 мая.
Ранее мы писали, что россияне начали массово отбирать легкомоторные суда на оккупированной части Запорожской области. Вероятно, именно на них решили бежать с захваченных территорий.
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