Готовятся убегать? Оккупанты начали отбирать катера у гражданских в Запорожской области

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Мелитопольского городского головы Ивана Федорова.

"Вслед за оккупированной частью Херсонской области российские военные с гауляйтерами приступили к отбору катеров у гражданских рыбаков на оккупированной территории Запорожской области", - говорится в сообщении.

По словам мэра Мелитополя, легкомоторные суда массово отбираются в Бердянске и прибрежной части области.

"Вероятно, с бегом у захватчиков возникли проблемы. Поэтому от контрнаступления решили плыть. Гребите сильнее. Не в земле останетесь, так утонете", - добавил Федоров.