Российское оружие, или ПВО? В Польше обнаружили обломки неизвестной ракеты
В Польше обнаружили обломки неизвестной ракеты, которая, вероятно, является частью комплекса ПВО, отражавшего нападение неизвестных дронов осенью прошлого года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Польское радио".
Сообщается, что в населенном пункте Ярославец Замостского уезда Люблинского воеводства обнаружили часть ракеты. Владелец земельного участка сразу обратился в милицию.
На место инцидента прибыла следственная группа из подразделения Военной полиции в Люблине. Как сообщил представитель этого подразделения майор Дамиан Станула, основная задача правоохранителей - тщательно исследовать обстоятельства происшествия.
По его словам, специалисты проводят осмотр самого объекта и территории, где его нашли, обследуют прилегающую местность, чтобы выяснить, нет ли других подобных обломков, а также опрашивают свидетелей. Об инциденте также сообщено в региональную прокуратуру, в частности подразделение, занимающееся военными делами.
По предварительным данным, найденный объект является небольшим обломком ракеты, которую использовали военно-воздушные силы Польши для противодействия российским беспилотникам, нарушившим воздушное пространство страны в ночь с 9 на 10 сентября 2025 года.
Дроны россиян в Польше
Напомним, в ночь на 10 сентября около 20 российских беспилотников проникли в воздушное пространство Польши. Силы ПВО сбили четыре дрона, остальные упали или были обнаружены в 11 населенных пунктах, в том числе один - на территории военной базы.
По данным польских СМИ, часть неизвестных дронов могла быть направлена на базу НАТО в Польше.
Уже 13 сентября в Польше НАТО начало операцию "Восточный страж" для усиления обороны восточного фланга Европы в ответ на вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши.