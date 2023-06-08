Российские власти, включая Путина, все чаще используют термин "война", - Reuters

Когда Путин отдал приказ о вторжении в Украину 24 февраля прошлого года, он назвал это "специальной военной операцией" - эвфемизм, которого в основном придерживались Кремль, российские министры и государственные СМИ, даже придумав новую русскую аббревиатуру "СВО".

Называние конфликта войной было фактически запрещено российскими СМИ рядом очень широких законов вскоре после вторжения. Российским СМИ было приказано не использовать слово "война", и они либо подчинились, либо закрылись.

Но в ответ на то, что Россия назвала крупной атакой украинских беспилотников на Москву, Путин на прошлой неделе четыре раза употребил слово "война" по отношению к Украине.

"Что бы мы ни говорили, они всегда будут возлагать вину на Россию, но это неправильно: не мы развязывали эту войну, повторяю, в 2014 году - киевский режим развязывал войну на Донбассе", - заявил Путин. Это замечание было показано в самом важном воскресном сюжете государственного телевидения "Россия".

В День победы 9 мая, когда жители России отмечают победу Советского Союза над нацистской Германией во Второй мировой войне, Путин сказал собравшимся на Красной площади: "Против нашей Родины снова развязана настоящая война".

В последние месяцы министр обороны Сергей Шойгу, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, министр иностранных дел Сергей Лавров и лидер наемников "Вагнера" Евгений Пригожин публично использовали слово "война".

"По сути, мы живем в условиях войны", - сказал Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области России, подвергшейся нападению в последние недели.

В частном порядке российская элита называет это войной.

Ползучее признание войны даже публично дает представление о том, как изменилось восприятие Кремля, и может дать представление о будущем после более чем 15 месяцев самой смертоносной войны в Европе со времен Второй мировой войны.

"Поразительно, как Путин и элита, похоже, нарушают собственные правила", - сказал один западный дипломат в Москве.

Война

Как отмечает Reuters, эвфемизмы для войны не новы. Когда генеральный секретарь СССР Леонид Брежнев в 1979 году начал 10-летнюю афгано-советскую войну, Москва представила это вторжение как операцию "по оказанию международной помощи дружественному афганскому народу".

"Вы должны помнить и знать, что СВО придумали в то время, когда думали, что победят быстро и бескровно, как в Крыму", - сказал бывший кремлевский спичрайтер Аббас Галлямов. По его словами, теперь всем ясно, что это война. "И это стало ясно давно, когда все поняли, что блицкриг провалился", - добавил он.

Стенограммы Кремля показывают, что Путин в последнее время неоднократно использовал это слово в связи с тем, что он называет информационной и санкционной "войной", развязанной Западом против России, а также обвиняя Украину.

В прошлом году он использовал этот термин экономно.

Когда в сентябре он заявил, что четыре украинские области являются частью России, он назвал конфликт войной, в октябре он сказал, что Запад "разжигает войну", а в декабре еще более откровенно говорил об "этой войне".

Это побудило Никиту Юферева, советника из Санкт-Петербурга, подать жалобу. Это ни к чему не привело, сказал Юферев, наряду с жалобами на использование этого слова другими официальными лицами.

"Рано или поздно мы дойдем до того, что все будут называть это войной и признавать ее войной, - сказал Юферев агентству Reuters. А война может означать военное положение, мобилизацию экономики, мобилизацию военных и резервистов".

Россия в войне

Кремль заявил, что не планирует введения военного положения или дальнейшей мобилизации после ограниченной в прошлом году.

Но в прошлом месяце Путин одобрил поправки, разрешающие проводить выборы в условиях военного положения, а оборонные предприятия ввели дополнительные смены, чтобы работать почти круглосуточно.

Атаки в глубине России, в которых Москва возложила вину на Украину, ужесточили позицию части людей Кремле, которые предлагают гораздо более жесткий подход к войне, в которой, по словам Путина, Россия еще даже не приняла серьезного участия.

В Москве война представлена как экзистенциальная и украшена русской православной символикой.

Российский наемник Пригожин, который обвиняет высшее руководство Путина в разорении российской армии, поднял вопрос о том, что события будут развиваться так же, как и при диктатуре чилийского генерала Аугусто Пиночета. "Мне пишут, что нужно сделать как Чили, чтобы защищаться: Чили - это Пиночет; Чили - это элита России - или прежде всего бюрократическая элита - на стадионе в окружении людей с автоматами", - заявил Пригожин.

"Это не игра, - сказал он. - Мы проигрываем эту войну".