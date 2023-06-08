Российская элита недовольна шансами Путина на победу в войне с Украиной, - Bloomberg

Настроение сгущающегося уныния охватило российскую элиту в отношении перспектив войны президента Владимира Путина в Украине. Даже самые оптимистичные люди видят в "замороженном" конфликте наилучший доступный исход для Кремля.

Как отмечается в публикации, многие представители политической и деловой элиты устали от войны и хотят, чтобы она прекратилась, хотя и сомневаются, что Путин остановит боевые действия, сообщили семь анонимных источников. Хотя никто не желает противостоять президенту в связи с вторжением, оно поколебало абсолютную веру в его лидерство, заявили четыре человека.

По словам двух источников, самой благоприятной перспективой были бы переговоры в конце года, которые превратили бы войну "замороженный" конфликт и позволили бы Путину провозгласить пиррову победу, сохранив часть захваченной украинской территории.

"Элита находится в тупике: они боятся стать козлами отпущения за бессмысленную войну, - сказал Кирилл Рогов, бывший советник российского правительства, покинувший страну после вторжения и ныне возглавляющий Re:Russia, аналитический центр в Вене. - Действительно удивительно, насколько широкое распространение среди российской элиты получило представление о шансе, что Путин не выиграет эту войну".

Отчаянное положение

Растущее отчаяние, скорее всего, усилит поиски виновных в неудачном вторжении, которое уже вызвало ожесточенные общественные разногласия между сторонниками жесткой линии и российским министерством обороны. Поскольку Кремль столкнулся с украинским контрнаступлением, подкрепленным оружием из США и Европы на миллиарды долларов, у российских официальных лиц мало ожиданий каких-либо значительных успехов на поле боя после зимы, когда силы Москвы не добились больших успехов и понесли огромные потери.

Катастрофический прорыв гигантской дамбы Каховской ГЭС, в котором правительство в Киеве обвинило Россию, еще больше осложнило ситуацию, поскольку паводковые воды захлестнули части зоны конфликта, отмечает Bloomberg.

Атаки внутри России усиливают чувство незащищенности, в том числе крупнейшие с начала войны удары беспилотников по Москве на прошлой неделе. Боевые действия перекинулись на Белгородскую область, граничащую с Украиной, и поставили под сомнение имидж Путина как гаранта безопасности России.

Даже те, кто поддерживает вторжение и хочет активизировать борьбу с Украиной, разочаровались в перспективах России в войне, которая должна была завершиться за несколько дней, но продолжается уже 16 месяцев. Националисты во главе с Евгением Пригожиным, основателем группы наемников "Вагнер", обрушились на министра обороны Сергея Шойгу и главнокомандующего российской армией Валерия Герасимова за военные неудачи, поскольку они настаивают на полномасштабной мобилизации и военном положении, чтобы предотвратить потенциально катастрофическое поражение.

"Было слишком много крупных ошибок, - сказал Сергей Марков, политический консультант, имеющий тесные связи в Кремле. Давным-давно были ожидания, что Россия возьмет под свой контроль большую часть Украины, но эти ожидания не оправдались".

Линия Кремля

Путин и его высокопоставленные чиновники настаивают на том, что Россия победит, даже несмотря на то, что уже не очень ясно, что считать победой после того, как ее армия не смогла захватить Киев в начале войны. Но нет никаких признаков, что лидерство поставлено под сомнение внутри его круга.

По словам четырех человек, осведомленных о ситуации, большинство представителей элиты не поднимают головы и продолжают свою работу, убежденные, что они не могут повлиять на события. По словам пятерых источников, Путин не проявляет никаких признаков желания положить конец войне.

Государственные СМИ объясняют неоднократные неудачи сообщениями о том, что Россия ведет опосредованную войну в Украине против США и их союзников по НАТО, хотя именно Путин инициировал неспровоцированное вторжение в феврале 2022 года.

Кремль применил самые жестокие репрессии за последние десятилетия, чтобы наказать даже умеренное инакомыслие тюремным заключением. Российский средний класс, составлявший основу оппозиции путинскому правлению в крупных городах за последнее десятилетие, был запуган или бежал из страны в рамках самой большой волны эмиграции с 1990-х годов после распада Советского Союза.

Выражение недовольства

Пока что опросы показывают, что большинство простых россиян продолжают поддерживать Путина, который смешивает ностальгию по советским временам с имперским прошлым России, утверждая, что он защищает интересы страны и возвращает исторические земли, аннексируя территории восточной и южной Украины.

Тем не менее беспокойство может снова усилиться после пика прошлой осенью, когда Путин объявил о мобилизации 300 тысяч человек. Опрос 1500 россиян, проведенный 19-21 мая компанией ФОМ, показал, что 53% считают, что их семья и друзья находятся в тревожном настроении, что на 11 процентных пунктов больше, чем в апреле, и является самым высоким показателем почти за четыре месяца.

На прошлой неделе Пригожин совершил поездку по городам России, предупреждая о "тяжелой" войне, которая может затянуться на годы, поскольку он выступал за военное положение и полную мобилизацию. В интервью в прошлом месяце он сказал, что России грозит революция, подобная той, что была в 1917 году, из-за разрыва между кремлевской элитой и простыми россиянами, чьи дети "возвращаются в цинковых гробах" из Украины.

Правящая партия "Единая Россия" начала расследование после того, как высокопоставленный депутат Госдумы Константин Затулин заявил на форуме, что вторжение не достигло ни одной из заявленных целей. "Давайте как-нибудь выкрутимся", - сказал Затулин.

Константин Малофеев, русский православный националист, сторонник Путина, хочет, чтобы Россия продолжала сражаться, потому что "украинское государство должно прекратить свое существование". Он отвергает любые разговоры о прекращении огня, хотя и сказал, что многие представители правящей элиты, включая "огромное количество" деловых людей, поддержат недавнюю "мирную инициативу" Китая, предусматривающую перемирие.

"Они говорят, что поддерживают "специальную военную операцию", но на самом деле они против нее, - сказал Малофеев, мультимиллионер, который также спонсирует наемников, воюющих в Украине. Через шесть месяцев у нас будет явное превосходство в производстве боеприпасов и снарядов, и мы будем готовы идти в атаку".

Контрнаступление ВСУ

Безусловно, Россия еще обладает огромными ресурсами для борьбы. Ее войска окопались на линии фронта на востоке и юге Украины, а украинская ПВО была занята, поскольку в течение последнего месяца на страну обрушивались российские ракеты и беспилотники.

Украина исключила разрешение конфликта, в результате которого Россия оккупировала бы любую ее территорию, поскольку она начинает контрнаступление, подготовка к которому длилась месяцы.

"Пришло время вернуть то, что принадлежит нам", - написал 27 мая в Telegram главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Поскольку конца войне не видно, российские чиновники и магнаты-миллиардеры знают, что им грозят годы международной изоляции и углубляющейся зависимости от Кремля, поскольку Путин подталкивает бизнес к поддержке военных действий и запрещает окружающим покидать свои посты.

Они и их семьи пострадали от замораживания активов и запретов на поездки в соответствии с санкциями США и Европы, что также сделало российскую экономику одной из самых санкционированных в мире, что положило конец десятилетиям интеграции в мировые рынки.

"Чиновники приспособились к ситуации, но света в конце туннеля никто не видит - они пессимистично смотрят в будущее, - сказала Александра Прокопенко, бывший российский журналист и советник центрального банка, а ныне стипендиат-нерезидент в Берлинский Евразийский центр Карнеги в России. Лучшее, на что они надеются, это то, что Россия проиграет без унижения".