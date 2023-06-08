Російська влада, включаючи Путіна, все частіше використовує термін "війна", - Reuters

Коли Путін наказав про вторгнення в Україну 24 лютого минулого року, він назвав це "спеціальною військовою операцією" - евфемізм, якого в основному дотримувалися Кремль, російські міністри та державні ЗМІ, навіть придумавши нову російську абревіатуру "СВО".

Назву конфлікту війною було фактично заборонено російськими ЗМІ поруч дуже широких законів невдовзі після вторгнення. Російським ЗМІ було наказано не використовувати слово "війна", і вони підкорилися або закрилися.

Але у відповідь на те, що Росія назвала великою атакою українських безпілотників на Москву, Путін минулого тижня чотири рази вжив слово "війна" стосовно України.

"Хоч би ми не говорили, вони завжди покладатимуть провину на Росію, але це неправильно: не ми розв'язували цю війну, повторюю, 2014 року - київський режим розв'язував війну на Донбасі", - заявив Путін. Це зауваження було показано у найважливішому недільному сюжеті державного телебачення "Росія".

У День перемоги 9 травня, коли росіяни відзначають перемогу Радянського Союзу над нацистською Німеччиною у Другій світовій війні, Путін сказав присутнім на Червоній площі: "Проти нашої Батьківщини знову розв'язана справжня війна".

Останніми місяцями міністр оборони Сергій Шойгу, прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков, міністр закордонних справ Сергій Лавров та лідер найманців "Вагнера" Євген Пригожин публічно використали слово "війна".

"По суті, ми живемо в умовах війни", - сказав В'ячеслав Гладков, губернатор Білгородської області Росії, яка зазнала нападу в останні тижні.

В приватному порядку російська еліта називає це війною.

Повзуче визнання війни навіть публічно дає уявлення про те, як змінилося сприйняття Кремля, і може дати уявлення про майбутнє після більш ніж 15 місяців смертоносної війни в Європі з часів Другої світової війни.

"Вражає, як Путін і еліта, схоже, порушують власні правила", - сказав один західний дипломат у Москві.

Війна

Як зазначає Reuters, евфемізм для війни не новий. Коли генеральний секретар СРСР Леонід Брежнєв у 1979 році розпочав 10-річну афгано-радянську війну, Москва представила це вторгнення як операцію "з надання міжнародної допомоги дружньому афганському народу".

"Ви повинні пам'ятати і знати, що СВО вигадали в той час, коли думали, що переможуть швидко і безкровно, як у Криму", - сказав колишній кремлівський спічрайтер Аббас Галлямов. З його слів, тепер усім ясно, що це війна. "І це стало ясно давно, коли всі зрозуміли, що бліцкриг провалився", - додав він.

Стенограми Кремля показують, що Путін останнім часом неодноразово використовував це слово у зв'язку з тим, що він називає інформаційною та санкційною "війною", розв'язаною Заходом проти Росії, а також звинувачуючи Україну.

Минулого року він використав цей термін економно.

Коли у вересні він заявив, що чотири українські області є частиною Росії, він назвав конфлікт війною, у жовтні він сказав, що Захід "розпалює війну", а в грудні ще більш відверто говорив про "цю війну".

Це спонукало Микиту Юферєва, радника із Санкт-Петербурга, подати скаргу. Це ні до чого не спричинило, сказав Юферєв, поряд зі скаргами на використання цього слова іншими офіційними особами.

"Рано чи пізно ми дійдемо до того, що всі називатимуть це війною і визнаватимуть її війною, - сказав Юферєв агентству Reuters. А війна може означати військовий стан, мобілізацію економіки, мобілізацію військових та резервістів".

Росія у війні

Кремль заявив, що не планує запровадження воєнного стану чи подальшої мобілізації після обмеженої минулого року.

Але минулого місяця Путін схвалив поправки, які дозволяють проводити вибори в умовах воєнного стану, а оборонні підприємства запровадили додаткові зміни, щоб працювати майже цілодобово.

Атаки в глибині Росії, в яких Москва поклала провину на Україну, посилили позицію частини людей Кремлі, які пропонують набагато жорсткіший підхід до війни, в якій, за словами Путіна, Росія ще навіть не взяла серйозної участі.

У Москві війна представлена як екзистенційна та прикрашена російською православною символікою.

Російський найманець Пригожин, який звинувачує найвище керівництво Путіна в руйнуванні російської армії, порушив питання про те, що події розвиватимуться так само, як і за диктатури чилійського генерала Аугусто Піночета. "Мені пишуть, що потрібно зробити як Чилі, щоб захищатися: Чилі - це Піночет; Чилі - це еліта Росії - або, перш за все, бюрократична еліта - на стадіоні в оточенні людей з автоматами", - заявив Пригожин.

"Це не гра, - сказав він. - Ми програємо цю війну".