Россия готовит новые провокации для дестабилизации Европы, - ГУР
Россия готовит новые провокации, чтобы дестабилизировать Европу. Цель - сокращение или лишение внешней поддержки Украины путем дискредитации ВСУ, а также запугивание европейских правительств и обществ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки Минобороны Украины.
По оценкам военной разведки Украины, речь может идти о реализации провокативных диверсионных действий на территории центральной и восточной Европы, в частности, балтийских государств.
В московских замыслах фигурируют разные сценарии – в частности, проведение "операций под чужим флагом" с последующим обвинением Украины через каналы российской пропаганды и доступные для кремля международные площадки.
Местами российских провокаций, по данным ГУР, могут быть объекты критической инфраструктуры, приграничные с россией, калининградский анклав, регионы в государствах ЕС с присутствующим русскоязычным населением и сооружениями, контролирующими кремль, в частности, сеть объектов российской православной церкви и исторические места, связанные с РФ.
Угроза для Европы со стороны РФ
Напомним, ранее сообщалось, что Еврокомиссия готовит предложения по ужесточению визовых правил для граждан России.
В Брюсселе считают, что более жесткий контроль поможет защитить страны ЕС от возможных гибридных атак, включая диверсии и саботаж.
Причиной стало то, что в последнее время европейские страны все чаще предупреждают об угрозе российских диверсий, кибератак и провокаций . В НАТО заявляют, что Москва испытывает безопасность союзников и может продолжить кампанию по враждебным действиям.
В сентябре Литва сообщила о разведывательных данных о возможной подготовке Россией операций "под чужим флагом".
Франция также заявляла о реальной угрозе гибридных атак. Среди рисков французские власти называли кибератаки, саботаж и появление беспилотников вблизи европейских аэропортов.