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Россия готовит новые провокации для дестабилизации Европы, - ГУР

11:10 23.10.2026 Пт
2 мин
aimg Татьяна Степанова
Россия готовит новые провокации для дестабилизации Европы, - ГУР Иллюстративное фото: Россия готовит новые провокации для дестабилизации Европы (коллаж РБК-Украина)
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Россия готовит новые провокации, чтобы дестабилизировать Европу. Цель - сокращение или лишение внешней поддержки Украины путем дискредитации ВСУ, а также запугивание европейских правительств и обществ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки Минобороны Украины.

По оценкам военной разведки Украины, речь может идти о реализации провокативных диверсионных действий на территории центральной и восточной Европы, в частности, балтийских государств.

В московских замыслах фигурируют разные сценарии – в частности, проведение "операций под чужим флагом" с последующим обвинением Украины через каналы российской пропаганды и доступные для кремля международные площадки.

Местами российских провокаций, по данным ГУР, могут быть объекты критической инфраструктуры, приграничные с россией, калининградский анклав, регионы в государствах ЕС с присутствующим русскоязычным населением и сооружениями, контролирующими кремль, в частности, сеть объектов российской православной церкви и исторические места, связанные с РФ.

Угроза для Европы со стороны РФ

Напомним, ранее сообщалось, что Еврокомиссия готовит предложения по ужесточению визовых правил для граждан России.

В Брюсселе считают, что более жесткий контроль поможет защитить страны ЕС от возможных гибридных атак, включая диверсии и саботаж.

Причиной стало то, что в последнее время европейские страны все чаще предупреждают об угрозе российских диверсий, кибератак и провокаций . В НАТО заявляют, что Москва испытывает безопасность союзников и может продолжить кампанию по враждебным действиям.

В сентябре Литва сообщила о разведывательных данных о возможной подготовке Россией операций "под чужим флагом".

Франция также заявляла о реальной угрозе гибридных атак. Среди рисков французские власти называли кибератаки, саботаж и появление беспилотников вблизи европейских аэропортов.

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