Российская ракета остановила "сердце" сети NOVUS: в компании сделали заявление

Логистический центр сети супермаркетов NOVUS претерпел несколько прямых ракетных попаданий во время массированной атаки России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление сети NOVUS в Facebook.

Логистический центр NOVUS полностью остановился после удара

В компании сообщили, что в результате нескольких прямых ракетных попаданий логистический центр получил серьезные разрушения. Работа объекта полностью остановлена.

Во время воздушной тревоги все сотрудники находились в укрытии. Благодаря этому среди сотрудников компании и партнеров погибших нет.

"Это уже второй удар по нашему логистическому центру - сердцу всей сети, откуда ежедневно начинается путь продуктов в магазины NOVUS", – заявили в компании.

Специалисты продолжают оценивать масштабы разрушений. На месте идет ликвидация последствий ракетной атаки и пожара.

Несмотря на потерю логистического центра, компания уверяет, что уже перестраивает свою работу. Команда занимается перераспределением товарных запасов между другими площадками.

"Мы делаем все возможное, чтобы наши покупатели не ощутили последствия этой атаки", - отметили в компании.

Массированная атака на Киев и область 5 августа: что известно

Тем временем РБК-Украина сообщало, что ночью Россия нанесла массированный удар по Киеву и области.

В результате атаки возникли пожары в жилых домах, на складах и в офисных зданиях.

Также мы писали, что российский удар уничтожил сортировочный центр одного из почтовых операторов в Киеве.

Поэтому компания была вынуждена оперативно перестраивать свою логистику.

В Киевской области возросло количество жертв и пострадавших в результате ночной атаки. Погибли по меньшей мере 17 человек, 36 ранены.

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что правительство срочно созвало встречу с представителями бизнеса.