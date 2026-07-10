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Пистолеты Эрдогана: кто оставил себе, а кто не смог забрать подарок

07:41 10.07.2026 Пт
3 мин
Стало известно, что сделали лидеры государств с подаренными пистолетами
aimg Филипп Бойко
Пистолеты Эрдогана: кто оставил себе, а кто не смог забрать подарок Фото: подаренный президенту Литвы пистолет (Скриншот)
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приготовил для своих коллег по Альянсу весьма специфический сюрприз. Каждый лидер НАТО получил в подарок боевой револьвер с гравировкой и патроном, но далеко не все смогли забрать подарок домой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France24.

Подарок оказался громким, причем буквально. В красной коробке с черной обшивкой гости саммита обнаружили револьвер. На каждом оружии турецкие мастера выгравировали имя конкретного лидера. Рядом с огнестрельным оружием лежало шесть патронов.

Также Эрдоган добавил записку. Документ официально освобождал эти презенты от любого экспортного контроля. О необычном жесте турецкого лидера первым рассказал премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время рейса из Анкары.

Но такой жест вызвал настоящий хаос: охранники делегаций не знали, как реагировать. Ведь правила авиационной безопасности и законы разных стран строго ограничивают перевозку оружия.

Логистический ад для делегаций

Большинство политиков растерялись, потому что перевозка огнестрельного оружия – это юридический ад. Особенно если она полностью исправна и заряжена.

Британский премьер Кир Стармер решил не рисковать. Его револьвер остался в турецкой столице. Так же поступили канцлер Германии Фридрих Мерц и глава правительства Нидерландов Роб Йеттен .

Премьер-министр Канады Марк Карни избрал компромисс: он забрал сам Magnum, но оставил боеприпасы в Анкаре. Его команда не объяснила причины такого решения. Шведский премьер Ульф Кристерссон пообещал доставить оружие домой позже после юридических процедур.

В Бельгии подарок чуть не стал причиной скандала – премьер Барт де Вевер понял, что именно лежит в коробке, уже дома и немедленно вызвал полицию.

"Премьер-министр был удивлен и немедленно передал его полиции аэропорта, чтобы его поместили в надежный сейф, а дело было урегулировано в соответствии с действующими процедурами", - сообщил представитель политика.

Аналогичная судьба ждет оружие руководителей ЕС. Урсула фон дер Ляен поблагодарила Эрдогана, но пользоваться пистолетом не планирует. Ее револьвер выведут из строя и отдадут в военный музей.

Особую осторожность проявили поляки. Команда президента Кароля Навроцкого заявила, что оружие везли в Польшу с соблюдением всех мер пресечения.

Забрал пистолет с собой премьер Венгрии Петер Мадяр . Он уже похвастался оружием в соцсети X.

"Необычный подарок от президента Эрдогана на саммите НАТО: револьвер Magnum с патронами, на котором выгравировано мое имя", - написал венгерский политик.

А вот судьба револьвера Дональда Трампа пока остается неизвестной. Американская делегация не комментировала, забрал ли кандидат в президенты свой опасный сувенир домой.

Почему Эрдоган подарил именно Magnum

Лидеры получили редкую модель. Револьвер Gumusay.357 Magnum выпускал государственный турецкий производитель MKE еще в 1990-х годах. Сейчас турецкая индустрия делает ставку на полуавтоматические модели. Потому этот шестизарядный пистолет считают коллекционной редкостью.

Контекст новости

В Турции прошел саммит НАТО, на который прибыли лидеры и представители стран Альянса. На саммите турецкий лидер обратился к союзникам по НАТО с призывом к завершению российско-украинской войны.

Более того, стало известно, что Турция готова снова стать площадкой для переговоров между Киевом и Москвой.

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