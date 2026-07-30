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Российская ракета Х-101 залетела в Польшу, - Сибига

10:39 30.07.2026 Чт
2 мин
Ракета РФ добралась до территории НАТО
aimg Юлия Капитонова
Фото: Андрей Сибига (facebook.com/andrij.sybiha)

Ночью 30 июля над территорией Польши пролетела российская ракета Х-101.

Об этом заявил в.и.о. министра иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Х.

"Ночью российская крылатая ракета Х-101 во время масштабной атаки РФ на Украину пересекла воздушное пространство Польши, нарушив воздушное пространство НАТО", - заявил Сибига.

По его словам, это еще одно доказательство того, что усиление украинской ПВО важно не только для защиты украинцев, но и европейцев.

И.о. главы МИД подтвердил, что в целом враг направил на Украину 74 ракеты, большая часть из которых была баллистической, а также сотни дронов.

"Военный преступник Путин продолжает вести войну против женщин и детей. В Днепропетровской области в результате прямого попадания ракеты в жилой дом погибли родители и трое детей. Еще двоих детей удалось спасти из-под завалов", - подчеркнул Сибига.

Он также добавил, что еще одна ракета уничтожила жилой дом во Львове. Сейчас известно о более 30 пострадавших, некоторых людей до сих пор ищут под завалами.

"Среди гражданского населения есть жертвы и пострадавшие в Киеве, Полтаве, Харькове, Николаеве, Сумах, Виннице, Черкассах и других регионах. В результате этой атаки по всей Украине погибли по меньшей мере восемь человек, еще десятки получили ранения", - подчеркнул Сибига.

На этом фоне он в очередной раз призвал мир остановить российский террор, пока не стало слишком поздно.

Обновлено в 10:43

Как сообщает издание Wirtualna Polska, польские власти склоняются к версии, что ночью на территории страны упала российская ракета.

По данным источников издания, саперы продолжают обследовать место падения возле села Тарнава-Колония, однако предварительные данные указывают именно на российскую ракету.

"Все указывает на то, что это была российская ракета", - заявил один из источников.

Ранее РБК-Украина сообщало, что ночью 30 июля в Польше прогремели взрывы.Также стало известно о падении неизвестного объекта.

Также мы писали, что Дональд Туск экстренно созывает совещание на фоне последних событий.

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