Российская ракета Х-101 залетела в Польшу, - Сибига

"Ночью российская крылатая ракета Х-101 во время масштабной атаки РФ на Украину пересекла воздушное пространство Польши, нарушив воздушное пространство НАТО", - заявил Сибига.

По его словам, это еще одно доказательство того, что усиление украинской ПВО важно не только для защиты украинцев, но и европейцев.

И.о. главы МИД подтвердил, что в целом враг направил на Украину 74 ракеты, большая часть из которых была баллистической, а также сотни дронов.

"Военный преступник Путин продолжает вести войну против женщин и детей. В Днепропетровской области в результате прямого попадания ракеты в жилой дом погибли родители и трое детей. Еще двоих детей удалось спасти из-под завалов", - подчеркнул Сибига.

Он также добавил, что еще одна ракета уничтожила жилой дом во Львове. Сейчас известно о более 30 пострадавших, некоторых людей до сих пор ищут под завалами.

"Среди гражданского населения есть жертвы и пострадавшие в Киеве, Полтаве, Харькове, Николаеве, Сумах, Виннице, Черкассах и других регионах. В результате этой атаки по всей Украине погибли по меньшей мере восемь человек, еще десятки получили ранения", - подчеркнул Сибига.

На этом фоне он в очередной раз призвал мир остановить российский террор, пока не стало слишком поздно.

Обновлено в 10:43

Как сообщает издание Wirtualna Polska, польские власти склоняются к версии, что ночью на территории страны упала российская ракета.

По данным источников издания, саперы продолжают обследовать место падения возле села Тарнава-Колония, однако предварительные данные указывают именно на российскую ракету.

"Все указывает на то, что это была российская ракета", - заявил один из источников.