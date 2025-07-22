Раунд 3. Темы переговоров Украины и РФ в Стамбуле еще не определены, - источник
Украинская и российская делегации уже завтра, 22 июля, встретятся в Стамбуле. Темы переговоров пока не определили.
Об этом РБК-Украина сообщил проинформированный источник.
Собеседник издания подтвердил, что третий раунд переговоров Украины и России должен пройти завтра, 23 июля.
По его словам, с чем на встречу приедут россияне - пока непонятно.
Источник подчеркнул, что украинская сторона готова к обсуждению разных вопросов, но, вероятнее всего, речь будет идти о гуманитарных вопросах.
"Для нас важно подготовить встречу лидеров", - добавил он.
Переговоры в Стамбуле
Напомним, вчера, 21 июля, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что третий раунд переговоров с российской стороной в Стамбуле запланирован на 23 июля.
Также глава украинского государства отметил, что больше деталей о переговорах будет раскрыто сегодня, 22 июля.
Как отмечал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, Россия на переговорах с Украиной хочет обсуждать меморандумы, которыми обменялись стороны.
Москва в своем "меморандуме" потребовала от Украины вывести солдат из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.
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