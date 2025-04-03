Российская пропаганда выбрала несколько стратегий отношения к Трампу

Российская пропаганда в одной стороны хвалит президента США Дональда Трампа, с другой - высмеивает. И в любой момент все может измениться.

Об этом говорится в материале РБК-Украина " Если Трамп хороший, значит Трамп хороший". Как в РФ объясняют неожиданную дружбу с США ".

Как отметил в комментарии РБК-Украина, глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, сейчас российская пропаганда высмеивают команду Трампа и самого Трампа.

"Начиная от раша-фашистов типа "Рыбаря" (Z-канал, - ред.), заканчивая Соловьевыми и разными другими. Над Уиткоффом смеются, над Рубио смеются, кричат о том, что прекращать огонь не будут и так далее. Они высмеивают и прославляют свою переговорную команду. Они пытаются показать и нарастить внутри рейтинг Путина и политику Путина за счет того, что они противостоят Трампу", – сказал Коваленко.

С другой стороны, есть другая стратегия, которая идет параллельно - что Путин с Трампом лучшие друзья. И что Россия с США смогут чуть ли не мир поделить. То есть, идут две магистральные темы, я бы не сказал, что они сейчас потеряли эту тему.

"Многие думают о том, что наверху виднее. Если сейчас принято решение дружить с Трампом, значит надо дружить с Трампом. Путин знает, что он делает, он умнее меня, он президент. Он сказал, что у меня хорошие отношения с Трампом. Он играет в какую-то игру, но раз он говорит, что Трамп хороший, значит Трамп хороший. Путин хитрый и я рядом с ним", – отметил российский оппозиционный политолог Иван Преображенский в комментарии РБК-Украина.

В случае любого перегиба со стороны администрации США пропаганде РФ ничего не стоит оперативно перестроиться. И здесь они будут отталкиваться от заявлений Путина. Если в какой-то момент российский диктатор заявит про "нож в спину" от Трампа - сюжеты про гибнущих от голода американцах вернутся в российскую повестку. А к ним добавится Трамп - уже в роли злейшего и исконного врага России.