"Если Трамп хороший, значит Трамп хороший". Как в РФ объясняют неожиданную дружбу с США

Благосклонное отношение Трампа к Путину повлияло на российскую пропаганду. О том, как жителям РФ "продают" очередную оттепель в российско-американских отношениях и какие инструменты использует кремлевская пропаганда – читайте в материале журналистки РБК-Украина Юлии Акимовой.

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За три года большой войны России с Украиной пропаганда Кремля трансформировалась множество раз. Версий о том, почему Владимир Путин решил напасть на Украину, равно как и прогнозов сокрушительных побед было сотни, и все они в разной степени абсурдные. Одна из немногих вещей, где повестка оставалась верной себе все это время – идеологическая война с США.

Штаты уверенно занимали лидерские позиции в топе российских врагов. На различных "победных" парадах за танками с надписями "На Берлин" неизменно шли ракеты с надписями "На Вашингтон". До определенного времени в Кремле были уверены, что в Америке нет человека, с которым имеет смысл разговаривать. Пока в президентской гонке не победил Дональд Трамп.

Он сразу дал понять, что видит Россию за столом переговоров. Со старта своего президентского срока он фактически вытащил Москву из дипломатического изгнания. Путин в американской риторике из "бандита" и "диктатора" вдруг превратился в "хорошего парня", с которым можно иметь дело. Поэтому, даже если в словах Трампа присутствует критика действий России, в Кремле реагируют на это сдержанно, предпочитая вообще не комментировать.

Российская пропаганда, улавливая сигналы начальства, тоже перестраивается под его нынешний курс. Америка вдруг перестала быть врагом, что потянуло за собой ряд и других заявлений, противоречащих тому, что медиа РФ транслировали ранее. Украина больше не находится под внешним руководством США, Путин заговорил о передаче РФ полезных ископаемых, а Курск превратился в топовую тему, хотя до этого активно замалчивался.

Курс на Курск

Когда украинские войска в августе 2024 года вошли в Курскую область и быстро взяли под контроль часть региона, российская пропаганда эту историю замалчивала. Не было понятно, в каком русле надо подавать события – позиция самого Кремля до последнего оставалась неопределенной. Даже на своих совещаниях Путин если и упоминал о Курщине, то очень поверхностно.

Алгоритм работы российских пропагандистов довольно простой. Они либо получают прямые указания о том, как нужно освещать ту или иную тему, либо ориентируются по обстоятельствам, стараясь особо не импровизировать. В ситуации с Курской областью российские медиа вынуждены были догадываться о настроениях Кремля, поэтому транслировали информацию так же, как и сам Путин – поверхностно и без особого интереса.

Только самые радикальные пропагандисты и так называемые военкоры допускали критику в адрес военного руководства Москвы за курский провал, но потом и они затихли. Но все изменилось, когда Дональд Трамп заявил, что мечтает закончить войну, поэтому будет говорить с Путиным.

В стремлении улучшить "переговорные позиции" российское руководство перебросило в Курскую область тыловиков из фронта, собрав на этом направлении около 60 тысяч солдат. За несколько недель войскам РФ удалось взять под свой контроль большую часть подконтрольной ВСУ территории. В процессе операции в Курскую область даже якобы приехал Путин. Российский диктатор в нелепой военной форме обошел пункт управления и поговорил с военными.

Российские военные в Курской области (фото: Getty Images)

Все российские СМИ тут же отчитались о "блестящей освободительной операции" и растиражировали кадры Путина в камуфляже. Курская область стала темой номер один и обсуждалась буквально всеми. Пропагандисты вдруг резко обеспокоились судьбой жителей области. Один из рупоров Кремля Владимир Соловьев в несвойственном ему стиле заговорил об "отважных детках" из Суджи и фурах с гуманитарной помощью. Медиа, не поднимающие эту тему в августе 2024, уже в марте окрестили операцию "Курским чудом" и выжали из нее все, что можно.

Когда Трамп заявил о том, что на Курщине в окружение попали около 2,5 тысяч украинских солдат, Кремлю не пришлось даже давать своим СМИ сигналы. Несмотря на то, что Силы обороны Украины до сих пор находятся в области, россиянам "Курское чудо" подается как победа, а присутствие там украинских военных умалчивается. Равно как и то, были они вообще в окружении или нет.

"Никто в медиа особо не говорит, что контроль над Курщиной не восстановлен. Русские сознательно избегают этой темы. Как когда-то говорил Путин школьнику – Россия нигде не заканчивается, поэтому кто там знает в Москве какую-то деревню в приграничье Курщины, какую-то территорию, которую не контролирует Россия", – отметил глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в комментарии РБК-Украина.

Российская пропаганда имеет много опций и инструментов в своем арсенале. В случае с Курском медиа могут успешно "терять" важную тему, но сразу же сделают из нее легендарную историю, если есть чем похвастаться. Нельзя сказать, что этой опцией пользуются только россияне – акценты на важном делают все СМИ без исключения. Но акцент, точнее его отсутствие не равно полному забвению, как это случилось с Курщиной.

Дональд Трамп в какой-то мере поспособствовал тому, что тема Курска снова появилась в российской повестке. Из-за его стремлений форсировать переговоры Путин решил быстрее занять более выгодные в них позиции. А российская пропаганда, похоже, впервые опиралась на руководство США, как на важный источник, когда речь шла об "окружении" ВСУ.

Не совсем внешнее управление

Еще один инструмент, которым пропагандисты РФ владеют в совершенстве – способность очень быстро перестраиваться. Причем точка зрения, которую сегодня подают как нечто само собой разумеющееся, могла быть совершенно противоположной еще месяц назад.

Когда Вашингтон наладил коммуникацию с Москвой, насколько это пока возможно, пропагандистам пришлось отказаться от нескольких базовых тезисов. Один из них – Украина, находящаяся под внешним управлением Штатов. Вообще тема "внешнего управления" в России муссировалась уже давно – фактически с тех пор, как в 2014 году из Киева сбежал Виктор Янукович. Потеряв свой собственный рычаг управления Украиной, россияне сразу же обвинили США в том, что они теперь – новые "хозяева" Киева.

Об этом не уставали повторять российские политики, чиновники и пропаганда. Их слова с удовольствием подхватывали различные гауляйтеры, предатели и пособники России – один только Медведчук в комментарии журналистам раз пять сказал словосочетание "внешнее управление". Естественно, идея о том, что Украина в принципе может обладать и обладает субъектностью, для российской пропаганды и ее аудитории выглядит кощунственной.

Гораздо сложнее стало продавать тему "внешнего управления", когда в Белом доме появился Трамп. Уже через несколько недель его активной коммуникации с Украиной стало очевидно, что как минимум США не имеют ко "внешнему управлению" никакого отношения. Ведь иначе вряд ли случился тот самый скандал в Овальном кабинете 28 февраля, вряд ли Киев настаивал на своих "красные линиях", а Зеленский говорил, что Трамп находится под влиянием пропаганды РФ.

Более того – Украина не сразу соглашается на договор по полезным ископаемым. И это та самая Украина, которая по словам Кремля, уже давно фактически продана Вашингтону со всеми существующими там ископаемыми. И пока пропаганда в замешательстве пытается разобраться, что с этим делать, к медиа выходит Путин и говорит о том, что и сам готов говорить с Трампом о российских ресурсах.

Зеленский и Трамп на встрече 28 февраля (фото: Getty Images)

"И что в этой ситуации говорить про Европу и Украину? Ведь была стройная схема – американцы всеми рулят, стоят у всех за спиной, украинцы не самостоятельные, европейцы тоже, все реализуют хитроумные планы Америки. Теперь схему надо придумать новую – украинцы становятся субъектными, не соглашаются на предложения Трампа, и европейцы становятся субъектными", – отмечает российский оппозиционный политолог Иван Преображенский в комментарии РБК-Украина.

Пока, по словам Преображенского, в Кремле еще не определились, как объяснить россиянам сложившуюся ситуацию. И, скорее всего, пропаганда поступит так, как поступала уже не раз – забудет, что когда-то об этом говорила. При этом, в самом российском обществе позиция уже вырисовывается.

По мнению россиян, сам Владимир Зеленский – безусловно, "марионетка" в руках коллективного Запада (хотя относятся ли Штаты теперь к этому коллективу, непонятно). Украина из полностью подконтрольной США территории теперь превращается в "дикое поле", где мифические нацистские батальоны не подчиняются президенту и готовы продолжать войну, пока миролюбивая Москва борется за ее прекращение.

"Для каждого есть своя схема – для кого-то есть нацистские батальоны, а кто-то думает, что он очень умный, мол "да я знаю, что есть пропаганда, но ведь украинская армия не слушается Зеленского и американцев, смотрите, что пишут американские газеты, как они раньше сотрудничали, а сейчас нет". Эта картина мира вырисовывается, она не разваливается на куски, можно построить на этой схеме какое-то представление", – добавляет Преображенский.

Скорее всего, именно эта позиция вскоре начнет обрастать российской "аналитикой". Пропаганда урегулируется под нее и будет давать россиянам то, во что они хотят верить, ведь если признать, что Украина – субъект, оправдывать вторжение будет сложнее.

Такая же схема работает с вопросом перемирия или вообще мира в любом его контексте. По началу пропагандисты активно подыгрывали Кремлю и тому воинствующему меньшинству, которое очень хотело "Киев за три дня". Отсюда и брались заявления Маргариты Симоньян в духе "что там той Украины". Кремль рассчитывал на маленькую победоносную войну, которая не задела бы большинство россиян. Но прошло три года и, по словам Преображенского, любой соцопрос, который проводится в России, показывает, что люди хотят окончания боевых действий.

В этой ситуации пропагандисты также рассчитывают на саморегуляцию, вокруг которой они сформируют свою позицию. Поскольку Кремль, опираясь в этом плане исключительно на Путина, и сам пока не понимает, хочет ли он окончания войны, здесь у медиа есть свой небольшой, но карт-бланш. Иными словами, если перемирие состоится, люди сами себе его объяснят, а пропаганда поможет им сформулировать их же мысли.

"Они чуть-чуть подождут, посмотрят, как народ реагирует, проведут исследование, фокус-группы, опросы закрытые, получат общую картинку и вернут ее людям. Почему Кремль так делает – я не знаю, какой будет ответ на этот вопрос. Достиг всех целей, Путин всех обманул, потому что у нас офигенное сотрудничество с Трампом, и что нам эта чахлая Украина, мы сейчас весь мир поделим. Неважно, какая будет версия, главное, что люди хотят, чтобы это произошло", – добавил Преображенский.

"Путин хитрый и я рядом"

Если проанализировать сегодняшние настроения российской пропаганды, создается ощущение, что в отношениях США и России произошла очередная оттепель. Куда-то исчезли сюжеты о голодающих американцах и стариках, умирающих без медицинской страховки. Войска США почему-то больше не принимают участие в "страшных преступлениях" на Донбассе, американские военные базы перестали снабжать "украинских нацистов" новым оружием массового поражения.

Безусловно в сегодняшних обстоятельствах Кремлю выгодно выстраивать дружеские взаимоотношения с США. Трамп протягивает Путину свою руку и предлагает поговорить, услышать его позицию, подыгрывая самолюбию российского диктатора. В это время внутри кремлевской вертикали начинают происходить бурление. Пропагандисты, действуя по системе роя, сначала саморегулируются и работают интуитивно – Трампа сильно никто не ругает, но и не хвалит, заявления аккуратные. Потом начинаются переговоры российской и американской сторон и для медиа, наконец, "спускают" методички.

Выступление Путина в Лужниках (фото: Getty Images)

"Начинают идти сигналы. Один из них – совещание с руководителями телеканалов Алексея Громова, бывшего пресс-секретаря Путина и замглавы его администрации, который отвечает за классическую пропаганду. Наверняка он на этом совещании раздает списки тех, кому надо звонить, чтобы получать комменты по вопросу о Трампе. Туда выбраны те, кто правильно прокомментировал ситуацию с точки зрения Кремля, то есть те, кто хвалит Трампа и США", – отметил Преображенский.

Россиянам пытаются привить как минимум "умеренно-трампистские" настроения, пропаганда сегментируется. Для основной части населения Трамп – миротворец, который, наконец, услышал Путина. Абсурдные по своей сути и форме "Отряды Путина" из нескольких пожилых женщин уже поздравляют Трампа с победой. Есть контент и для тех, кто по-прежнему хочет открыто высмеивать американцев.

"Сейчас российская пропаганда высмеивают команду Трампа и самого Трампа. Начиная от раша-фашистов типа "Рыбаря" (популярный Z-канал, - ред.), заканчивая Соловьевыми и разными другими. Над Уиткоффом смеются, над Рубио смеются, кричат ​​о том, что прекращать огонь не будут и так далее. Они высмеивают и прославляют свою переговорную команду. Они пытаются показать и нарастить внутри рейтинг Путина и политику Путина за счет того, что они противостоят Трампу", – отмечает Андрей Коваленко.

Существует и параллельная стратегия – говорить о том, Путин и Трамп лучшие друзья, а Россия и США, как два больших государства, наконец, поделят мир на сферы влияния. Одним словом, здесь у среднестатистического россиянина есть из чего выбрать.

Однако речи о том, что Америка вдруг перестала быть идеологическим врагом, на самом деле нет. Сколько бы пропаганда ни называла Штаты чуть ли не союзником Кремля, ни сами медиа, ни Кремль, ни россияне не верят в это. Просто в сегодняшних реалиях Москве выгодно так говорить, а общество, привыкшее в этих вопросах полагаться на телевизор, с удовольствием его транслирует.

"Многие думают о том, что наверху виднее. Если сейчас принято решение дружить с Трампом, значит надо дружить с Трампом. Путин знает, что он делает, он умнее меня, он президент. Он сказал, что у меня хорошие отношения с Трампом. Он играет в какую-то игру, но раз он говорит, что Трамп хороший, значит Трамп хороший. Путин хитрый и я рядом с ним", – добавил Преображенский.

В случае любого перегиба со стороны администрации США пропаганде РФ ничего не стоит оперативно перестроиться. И здесь они будут отталкиваться от заявлений Путина. Если в какой-то момент российский диктатор заявит про "нож в спину" от Трампа – сюжеты про гибнущих от голода американцах вернутся в российскую повестку. А к ним добавится Трамп – уже в роли злейшего и исконного врага России.