ua en ru
Чт, 03 квітня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Російська пропаганда обрала кілька стратегій ставлення до Трампа

Росія, Четвер 03 квітня 2025 09:34
UA EN RU
Російська пропаганда обрала кілька стратегій ставлення до Трампа Фото: Трамп став центральною фігурою для російської пропаганди (Getty Images)
Автор: Юлія Акимова

Російська пропаганда з одного боку хвалить президента США Дональда Трампа, з іншого - висміює. І в будь-який момент усе може змінитися.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна"Якщо Трамп хороший, значить Трамп хороший". Як у РФ пояснюють несподівану дружбу зі США".

Як зазначив у коментарі РБК-Україна, голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, наразі російська пропаганда висміює команду Трампа і самого Трампа.

"Починаючи від раша-фашистів типу "Рибаря" (Z-канал, - ред.), закінчуючи Соловйовими і різними іншими. Над Віткоффом сміються, над Рубіо сміються, кричать про те, що припиняти вогонь не будуть і так далі. Вони висміюють і прославляють свою переговорну команду. Вони намагаються показати і наростити всередині рейтинг Путіна і політику Путіна за рахунок того, що вони протистоять Трампу", - сказав Коваленко.

З іншого боку, є інша стратегія, яка йде паралельно - що Путін із Трампом найкращі друзі. І що Росія зі США зможуть мало не світ поділити. Тобто, йдуть дві магістральні теми, я б не сказав, що вони зараз втратили цю тему.

"Багато хто думає про те, що нагорі видніше. Якщо зараз ухвалено рішення дружити з Трампом, значить треба дружити з Трампом. Путін знає, що він робить, він розумніший за мене, він президент. Він сказав, що у мене хороші стосунки з Трампом. Він грає в якусь гру, але раз він каже, що Трамп хороший, значить Трамп хороший. Путін хитрий і я поруч із ним", - зазначив російський опозиційний політолог Іван Преображенський у коментарі РБК-Україна.

У разі будь-якого перегину з боку адміністрації США пропаганді РФ нічого не варто оперативно перебудуватися. І тут вони будуть відштовхуватися від заяв Путіна. Якщо в якийсь момент російський диктатор заявить про "ніж у спину" від Трампа - сюжети про американців, які гинуть від голоду, повернуться в російський порядок денний. А до них додасться Трамп - уже в ролі найлютішого і споконвічного ворога Росії.

Нагадаємо, за даними опитування незалежного "Левада-центру" розмова Трампа з Путіним стала головною подією березня 2025 року для жителів Росії. Водночас тільки 50% респондентів готові підтримати 30-денне перемир'я у війні з Україною, запропоноване американським президентом, майже половина (41%) - проти.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дональд Трамп Російська Федерація
NEWS
Росіяни втратили за добу близько 1400 солдатів: оновлені дані Генштабу
Росіяни втратили за добу близько 1400 солдатів: оновлені дані Генштабу
DAILY
Кястутіс Будріс, МЗС Литви: Поки Путін при владі, РФ хотітиме підкорити сусідні країни
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Кястутіс Будріс, МЗС Литви: Поки Путін при владі, РФ хотітиме підкорити сусідні країни