Российская ПВО отказала: в оккупированном Алчевске пылает металлургический комбинат

На Луганщине в оккупированном Алчевске неизвестные дроны атаковали металлургический комбинат, также сообщается об ударе по подстанции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы в Telegram.
"Горит Алчевский металлургический комбинат в Луганской области", - написали в пабликах под фото сильного пожара.
Перед этим были сообщения о прилетах беспилотников по подстанции. Также есть видео от очевидцев, которые с бурной реакцией комментируют увиденное.
В Telegram-каналах также пишут о том, что в Алчевске российская ПВО не справилась с налетом БпЛА, которые никто не пытается сбивать.
"Местные пишут, что даже не пробуют сбивать. Дроны падают нон-стоп", - говорится в одном из пабликов.
Алчевский металлургический комбинат сейчас работает, но его функция существенно изменилась. После оккупации города РФ в 2014 году комбинат перешел от гражданской металлургии к военному производству.
Сейчас на металлургическом комбинате изготавливают бронированную сталь для военной техники, корпуса к артиллерийским снарядам; занимаются переработкой металла для армии РФ и осуществляют все другие действия, работая на военно-промышленный комплекс России.
Отметим, что несколько месяцев назад Алчевский металлургический комбинат уже был поражен украинскими Силами беспилотных систем. Это произошло 6 декабря 2025 года.