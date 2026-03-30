RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Российская ПВО отказала: в оккупированном Алчевске пылает металлургический комбинат

03:05 30.03.2026 Пн
2 мин
На кадрах от очевидцев заметно сильный пожар, а небо Алчевска затянуло красным заревом
aimg Маловичко Юлия
Фото: МЧС России, которая работает и на оккупированных территориях (росСМИ)

На Луганщине в оккупированном Алчевске неизвестные дроны атаковали металлургический комбинат, также сообщается об ударе по подстанции.

"Горит Алчевский металлургический комбинат в Луганской области", - написали в пабликах под фото сильного пожара.

Перед этим были сообщения о прилетах беспилотников по подстанции. Также есть видео от очевидцев, которые с бурной реакцией комментируют увиденное.

В Telegram-каналах также пишут о том, что в Алчевске российская ПВО не справилась с налетом БпЛА, которые никто не пытается сбивать.

"Местные пишут, что даже не пробуют сбивать. Дроны падают нон-стоп", - говорится в одном из пабликов.

Что известно о комбинате

Алчевский металлургический комбинат сейчас работает, но его функция существенно изменилась. После оккупации города РФ в 2014 году комбинат перешел от гражданской металлургии к военному производству.

Сейчас на металлургическом комбинате изготавливают бронированную сталь для военной техники, корпуса к артиллерийским снарядам; занимаются переработкой металла для армии РФ и осуществляют все другие действия, работая на военно-промышленный комплекс России.

Отметим, что несколько месяцев назад Алчевский металлургический комбинат уже был поражен украинскими Силами беспилотных систем. Это произошло 6 декабря 2025 года.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
АлчевскПожарАтака дронов