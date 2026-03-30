Російська ППО відмовила: в окупованому Алчевську палає металургійний комбінат

На Луганщині в окупованому Алчевську невідомі дрони атакували металургійний комбінат, також повідомляється про удар по підстанції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали в Telegram.
"Горить Алчевський металургійний комбінат в Луганській області", - написали в пабліках під фото сильної пожежі.
Перед цим були повідомлення про прильоти безпілотників по підстанції. Також є відео від очевидців, які з бурхливою реакцією коментують побачене.
В Telegram-каналах також пишуть про те, що в Алчевську російська ППО не справилась з нальотом БпЛА, які навіть ніхто не намагається збивати.
"Місцеві пишуть, що навіть не пробують збивати. Дрони падають нон-стоп", - йдеться у одному із пабліків.
Алчевський металургійний комбінат зараз працює, але його функція суттєво змінилась. Після окупації міста РФ у 2014 році комбінат перейшов від цивільної металургії до військового виробництва.
Наразі на металургійному комбінаті виготовляють броньовану сталь для військової техніки, корпуси до артилерійських снарядів; займаються переробкою металу для армії РФ та здійснюють всі інші дії, працюючи на воєнно-промисловий комплекс Росії.
Зазначимо, що кілька місяців тому Алчевський металургійний комбінат вже був уражений українськими Силами безпілотних систем. Це сталось 6 грудня 2025 року.