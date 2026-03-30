Російська ППО відмовила: в окупованому Алчевську палає металургійний комбінат

"Горить Алчевський металургійний комбінат в Луганській області", - написали в пабліках під фото сильної пожежі.

Перед цим були повідомлення про прильоти безпілотників по підстанції. Також є відео від очевидців, які з бурхливою реакцією коментують побачене.

В Telegram-каналах також пишуть про те, що в Алчевську російська ППО не справилась з нальотом БпЛА, які навіть ніхто не намагається збивати.

"Місцеві пишуть, що навіть не пробують збивати. Дрони падають нон-стоп", - йдеться у одному із пабліків.

Що відомо про комбінат

Алчевський металургійний комбінат зараз працює, але його функція суттєво змінилась. Після окупації міста РФ у 2014 році комбінат перейшов від цивільної металургії до військового виробництва.