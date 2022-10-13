ua ru
Чт, 13 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Доход РФ от экспорта нефти сократился до самого низкого показателя за год, - СМИ

Новина українською →
Четверг 13 октября 2022 19:39
Доход РФ от экспорта нефти сократился до самого низкого показателя за год, - СМИ Фото: Доход РФ от экспорта нефти сократился до самого низкого показателя за год (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Доходы России от продажи нефти в сентябре упали до самого низкого показателя за год. В общей сложности они сократились до 15,3 миллиарда долларов в месяц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как сообщает издание, сумма на 17,3% меньше по сравнению с предыдущим месяцем. Агентство оценило, что падение экспорта сырой нефти на 260 тысяч баррелей в день способствовало резкому падению доходов РФ в этом году.

Однако доходы до сих пор были выше, чем среднемесячный доход в 2021 году. В сентябре ежедневные потоки сырой нефти и продуктов из РФ в Европейский союз сократились на 390 тыс. баррелей.

Еще одним ударом по доходам России стало понижение цен на нефть. По данным Минфина РФ, в сентябре средняя цена на эталонную нефть марки Urals упала на 8,7% по сравнению с месяцем ранее.

Напомним, что Минфин США предложил вариант граничной цены на российскую нефть.

Страны G7 - Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и США - планируют ввести потолок цен на российскую нефть с 5 декабря, на нефтепродукты - с 5 февраля 2023 года.

Ряд крупных мировых экономик рассматривают возможность присоединения к плану G7 по ограничению цен на российскую нефть . В частности, среди них может быть Индия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация НАФТА
NEWS
Украина получит ракеты AMRAAM. Как они помогут защитить небо
Украина получит ракеты AMRAAM. Как они помогут защитить небо
DAILY
Психолог для военных. Как помочь защитникам пережить ужасы войны
Юлия Акимовакорреспондент Психолог для военных. Как помочь защитникам пережить ужасы войны