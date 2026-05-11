Российская нефть дешевеет: Bloomberg сообщил о росте скидки на Urals

Дисконт на Urals увеличился

Согласно данным аналитиков, 7-8 мая средний дисконт на российскую нефть Urals, которая экспортируется через западные порты РФ, вырос до 23,9 доллара за баррель по отношению к эталонной нефти Brent. Еще 5 мая этот показатель составлял 22,67 доллара за баррель.

При этом средняя стоимость Urals в западных российских портах 8 мая достигла 80,61 доллара за баррель.

Премия при поставках в Индию сократилась

После доставки в Индию российская нефть продолжает продаваться с премией к Brent, однако и этот показатель заметно снизился.

Если в середине апреля премия составляла 6,75 доллара за баррель, то уже 7-8 мая она опустилась до 2,4 доллара.

Эксперты отмечают, что сейчас невозможно точно определить, получает ли Россия полную выгоду от разницы между экспортной стоимостью нефти и ценой после поставки конечным покупателям.

Нефтяные доходы Кремля могут снизиться

В Bloomberg также напомнили, что Москва активно использует прибыль от продажи нефти и газа для финансирования войны против Украины.

Увеличение дисконта на Urals ограничивает сверхдоходы российских нефтяных компаний, что также влияет на объем налоговых поступлений в бюджет Кремля.