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Уолтц о "непрямых переговорах" Украины и РФ: мы близки к миру, как никогда раньше

Воскресенье 23 марта 2025 18:10
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Уолтц о "непрямых переговорах" Украины и РФ: мы близки к миру, как никогда раньше Фото: советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук

Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц оценил переговоры США с делегациями Украины и РФ в Саудовской Аравии и рассказал, что будут обсуждать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Уолтца в интервью CBS News.

"Мы продвигаемся ближе, и мы ближе к соглашению (мирному соглашению между Украиной и РФ), чем когда-либо прежде", - заявил Уолтц.

По его словам, все началось с разговоров президента США Дональда Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

"И теперь у нас есть технические группы, фактически с украинцами и россиянами на одном объекте, которые проводят непрямые переговоры", - отметил советник по нацбезопасности.

Он сообщил, что на переговорах в Саудовской Аравии 24 марта будут обсуждаться в частности вопросы прекращения огня в Черном море.

"На этой неделе теперь мы будем говорить о прекращении огня на Черном море, чтобы обе стороны могли перевозить зерновое топливо и снова начать торговлю в Черном море", - отметил Уолтц.

А уже после этого, по словам Уолтца, планируется обсуждение линии фронта, вопрос территорий, достижения и поддержания устойчивого мира.

Встреча в Саудовской Аравии

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 24 марта украинские чиновники снова встретятся с американскими в Саудовской Аравии. Встреча состоится на уровне технических команд. По его словам, в этот день у США запланирована встреча с Россией в Саудовской Аравии.

Спецпосланник президента США в Украине Кит Келлог заявил, что США отправят в Саудовскую Аравию команды на непрямые переговоры с Украиной и РФ.

Однако по словам представителя Министерства иностранных дел Георгия Тихого, Украина рассматривает следующую встречу в Саудовской Аравии как двустороннюю с представителями США. Контактов украинской команды с россиянами не предвидится

А сегодня вечером министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что в Саудовской Аравии уже началась встреча делегаций Украины и США. По его словам, стороны обсуждают предложения по безопасности объектов энергетики и инфраструктуры.

Подробнее о том, кто участвует в переговорах от США, Украины и России, и как будут проходить эти переговоры - читайте в материале РБК-Украина.

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