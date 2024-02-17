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Уроки по Авдеевке извлечены. Умеров назвал главные потребности ВСУ

Суббота 17 февраля 2024 14:16
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Уроки по Авдеевке извлечены. Умеров назвал главные потребности ВСУ Фото: Рустем Умеров, министр обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Уроки по Авдеевке были извлечены. Город обязательно вернется под контроль Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу главы Министерства обороны Украины Рустема Умерова.

Как рассказал министр, среди вынесенных уроков:

  • Украина нуждается в современных системах противовоздушной обороны (ПВО), чтобы враг не мог применять КАБы;
  • нужны средства дальнего поражения для уничтожения вражеских складов;
  • нужно больше артиллерийских снарядов.

Работаем над этим постоянно. Фортификации - строим и усиливаем. Решение беречь людей - правильное. Авдеевку - вернем", - добавил министр.

Бои за Авдеевку

Российская армия начала наступление на Авдеевку в начале октября. По данным британской разведки, Авдеевка остается основным направлением для России на фронте.

Позже Третья штурмовая бригада подтвердила, что их передислоцировали в район Авдеевки для усиления украинской обороны. Защитники показали кадры из города и отметили, что бои на этом направлении тяжелее, чем те, что были в Бахмуте.

Вчера, 16 февраля, командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский сообщил о решении отойти с позиции "Зенит" на юго-восточной окраине Авдеевки. Еще позже главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что наши воины вышли из города, чтобы избежать окружения врагом.

Как отметил президент Владимир Зеленский, решение о выходе военных было справедливым и профессиональным.

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