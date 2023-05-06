Российская авиация обстреляла приграничные районы Черниговской области
Россия с утра 6 мая дважды обстреляла приграничные территории Черниговской области. В результате атак жертв и пострадавших нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Север".
Россияне для атак северной границы Украины применили авиацию. Около 10:12 зафиксирован взрыв в районе населенного пункта Заречье.
Также около 10:03 зафиксировано 5 "приходов" в районе населенного пункта Леоновка. Оккупанты, вероятно, нанесли удары с вертолета.
Пока информация о повреждениях и потерях среди местного населения не поступала.
Напомним, в последние дни российские кафиры стали чаще обстреливать приграничные районы Черниговской области.
Также в ночь на 3 мая Россия сбросила управляемую авиабомбу на село Ивановка Черниговской области. В результате атаки погибла женщина, три человека получили ранения.
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