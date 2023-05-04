Оккупанты сбросили авиабомбу на село Ивановка Черниговской области: есть жертва и 3 раненых

Ночью в среду, 3 мая, российские оккупанты сбросили управляемую авиабомбу на село Ивановка Черниговской области. Одна женщина погибла, еще три человека получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Север".

"Около 23:10 зафиксирован 1 приход, предположительно управляемая авиабомба, в районе н.п. Ивановка Черниговской области", - говорится в сообщении. По данным военных, в результате обстрела повреждено 5 зданий разного назначения, при чем одно из них - здание местного учебного заведения. "Погибла пожилая женщина и 3 мужчин получили ранения", - добавили в ОК.