Оккупанты сбросили авиабомбу на село Ивановка Черниговской области: есть жертва и 3 раненых
Ночью в среду, 3 мая, российские оккупанты сбросили управляемую авиабомбу на село Ивановка Черниговской области. Одна женщина погибла, еще три человека получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Север".
"Около 23:10 зафиксирован 1 приход, предположительно управляемая авиабомба, в районе н.п. Ивановка Черниговской области", - говорится в сообщении.
По данным военных, в результате обстрела повреждено 5 зданий разного назначения, при чем одно из них - здание местного учебного заведения.
"Погибла пожилая женщина и 3 мужчин получили ранения", - добавили в ОК.
Как сообщалось, в последние дни наблюдается увеличение количества обстрелов приграничных территорий Черниговской области.
Напомним, по данным на 10 апреля, оккупанты активизировали использование военно-воздушных сил для поражения целей на территории Черниговской области.
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