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Оккупанты в очередной раз обстреляли границу Черниговской области

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Черниговская область, Пятница 05 мая 2023 21:33
Оккупанты в очередной раз обстреляли границу Черниговской области Фото: оккупанты в очередной раз обстреляли границу Черниговской области (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Днем пятницы, 5 мая, российские военные в очередной раз обстреляли северное пограничье. Пострадала Черниговская область.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ОК "Север".

"По состоянию на 20:00 5 мая российские войска еще 6 раз обстреляли приграничье Черниговской области", - сказано в сообщении.

Так, с 13:05 до 13:40 зафиксировано 22 прихода, вероятно из миномета 120 мм, в районе населенного пункта Блешня.

С 15:11 до 15:32 зафиксировано 6 приходов, вероятно из ствольной артиллерии, в районе населенного пункта Леоновка. Также там был обстрел с 16:15 до 17:00 зафиксировано 9 приходов, вероятно из минометов 120 мм.

Около 17:11 оккупанты в третий раз обстреляли границу в районе населенного пункта Леонивка. Там зафиксировано 4 прихода, вероятно НАР с вертолета.

С 17:54 до 17:56 зафиксировано 2 прихода, вероятно из минометов 120 мм, в районе населенного пункта Железный Мост.

С 19:13 до 19:15 зафиксировано 5 приходов, вероятно из миномета 120 мм, в районе населенного пункта Леонивка.

"О потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры информация не поступала" - доложили в ведомстве.

Как сообщалось, в последние дни наблюдаетсяувеличение количества обстрелов приграничных территорий Черниговской области .

Напомним, по данным на 10 апреля, кафиры активизировали использование военно-воздушных сил для поражения целей на территории Черниговской области.

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