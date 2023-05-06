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Російська авіація обстріляла прикордонні райони Чернігівської області

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Чернігів, Субота 06 травня 2023 11:42
Російська авіація обстріляла прикордонні райони Чернігівської області Фото: РФ 6 травня обстріляла прикордонні райони Чернігівської області (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія зранку 6 травня двічі обстріляла прикордонні території Чернігівської області. Внаслідок атак жертв та постраждалих немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Північ".

Росіяни для атак північного кордону України застосували авіацію. Близько 10:12 зафіксовано вибух у районі населеного пункту Заріччя.

Також близько 10:03 зафіксовано 5 "приходів" у районі населеного пункту Леонівка. Окупанти, ймовірно, завдали ударів з вертольота.

Наразі інформація про пошкодження та втрати серед місцевого населення не надходила.

Нагадаємо, останніми днями російські окупанти почали частіше обстрілювати прикордонні райони Чернігівської області.

Також в ніч на 3 травня Росія скинула керовану авіабомбу на село Іванівка Чернігівської області. Внаслідок атаки загинула жінка, троє людей отримали поранення.

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