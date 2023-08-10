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Российская атака на Запорожье: один человек погиб

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Запорожье, Четверг 10 августа 2023 20:20
Российская атака на Запорожье: один человек погиб Фото: россияне обстреляли Запорожье (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские военные совершили очередную атаку на Запорожье. В результате сегодняшних обстрелов погиб человек.

Об этом рассказал секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

"К большому сожалению, один человек погиб. Искренние соболезнования родным и близким", - сообщил Куртев.

Кроме того, по словам секретаря Запорожского горсовета, в результате российского удара пострадали еще 5 человек.

"Информация уточняется", - заявил он.

По состоянию на 20:20 стало известно, что количество пострадавших увеличилось

"Количество пострадавших в результате сегодняшней террористической атаки россиян уже увеличилось до 9 человек ", - сообщил секретарь.

Фото: россияне атаковали Запорожье (t.me/kurtievofficial)

Он также отметил, что зафиксированы незначительные повреждения медицинского и образовательного учреждений.

Обстрелы Запорожья

Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко сообщил, что сегодня, 10 августа, целью российской террористической атаки вновь был избран объект гражданской инфраструктуры.

Напомним, что вчера российские военные обстреляли территорию Запорожья. В результате атаки в городе погибли два человека.

Сегодня стало известно, что из-за вчерашнего обстрела Запорожья на утро погибли уже три человека, еще 9 человек получили ранения.

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