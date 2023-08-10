Російська атака на Запоріжжя: одна людина загинула

Російські військові здійснили чергову атаку на Запоріжжя. В результаті сьогоднішнього обстрілу загинула людина.

Про це розповів секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал .

"На превеликий жаль, одна людина загинула. Щирі співчуття рідним і близьким", - повідомив Куртєв.

Крім того, за словами секретаря Запорізької міськради, в результаті російського удару постраждало ще 5 людей.

"Інформація уточнюється", - заявив він.

Станом на 20:20 стало відомо, що кількість постраждалих збільшилась

"Кількість постраждалих внаслідок сьогоднішньої терористичної атаки росіян вже збільшилася до 9 людей", - повідомив секретар.

Фото: росіяни атакували Запоріжжя (t.me/kurtievofficial)

Він також зауважив, що зафіксовано незначні ушкодження медичного та освітнього закладів.

Обстріли Запоріжжя

Глава Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомив, що сьогодні, 10 серпня, ціллю російської терористичної атаки знову обрано об‘єкт цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, що вчора російські військові обстріляли територію Запоріжжя. В результаті атаки в місті загинули двоє людей.

Сьогодні стало відомо, що через вчорашній обстріл Запоріжжя на ранок загинули вже троє людей, ще 9 людей отримали поранення.

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