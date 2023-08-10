Обстрел Запорожья: количество жертв и раненых возросло

Из-за обстрела Запорожья на утро четверга, 10 августа погибли уже трое людей, еще 9 человек получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Запорожской ОВА Юрия Малашко.

"Трое погибших и девять травмированных, среди них 11-месячный ребенок - следствие удара по областному центру", - рассказал он.

По словам Малашко, российский снаряд унес жизни 43-летнего мужчины и молодых женщин - 19 и 21 лет.

Как отметил глава МВД Игорь Клименко, утром в больнице скончалась еще одна женщина.

"По состоянию на 8:30 погибли 3 человека, 9 - травмированы. Один человек в тяжелом состоянии", - также констатировал он.

Обновлено. В ГСЧС Украины рассказали, что в Запорожье спасатели ликвидировали возгорание хозяйственной постройки на площади 12 кв.м, которая располагалась на территории церкви. Спасатели провели аварийно-спасательные работы здания магазина и проверили другие поврежденные рядом здания.

На месте происшествия работали 8 волонтеров отряда быстрого реагирования ЗОО Общества Красного Креста Украины.

От ГСЧС привлекались 36 спасателей и 6 единиц техники. От коммунальной аварийно-спасательной службы привлекались 11 человек личного состава и 2 единицы техники, от коммунальных служб - 20 сотрудников.

Обстрел Запорожья

В среду, 9 августа, российские войска обстреляли Запорожье. Основной удар пришелся на один из жиліх кварталов - Шевченковском. При этом, для атаки, которая произошла во время воздушной тревоги, враг, вероятно, использовал ракету типа "Искандер". Первоначально сообщалось о двух погибших и 7 раненых. Подробнее о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.