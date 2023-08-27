Российская армия вновь нанесла удар по Херсонской области, есть пострадавшая

Российские военные в очередной раз атаковали Херсонскую область. В результате обстрела пострадала женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Херсонской ОВА в Telegram.

Оккупанты из артиллерии обстреляли Бургунку Тягинской громады.

Под удар россиян попала 71-летняя женщина, которая находилась во дворе дома. Раненую доставили в больницу.

Ситуация в Херсонской области

После того как украинские военные освободили правый берег Днепра в Херсонской области российские террористы почти ежедневно обстреливают регион, в том числе и административный центр. Во время ударов оккупанты используют не только тяжелое вооружение, но и авиацию.

Так, россияне сбросили с авиации управляемые авиабомбы на Херсонскую область. Под удар попали Херсонский, Дарьевский, Казацкий и Одрадокаменский районы.

Кроме того, военные РФ атаковали Веревку Тягинского общины, в результате чего погибла женщина.

Также россияне обстреляли центральную часть Херсона, в результате чего один человек погиб, а еще один - получил ранения.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что за прошедшие сутки россияне совершили 61 обстрел области, выпустив в общей сложности 272 снаряда из минометов, артиллерии, танков, "Градов" и БПЛА.

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