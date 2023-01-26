Российская армия "сдулась". Генштаб показал фото резиновых танков оккупантов

Резиновые российские танки, используемые армией РФ для наращивания присутствия "танковых подразделений" на войне в Украине, просто сдулись.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генштаба.

"Свободный воздух казацкого края не подходит для "резиновых" изделий оккупантов, поэтому они сдуваются, не выполнив своей основной миссии. Как и раздутая бравада росармии", - заявили в Генштабе.

Они также подчеркнули, что в то время, когда украинские партнеры согласовывают поставки танков в Киев, оккупационная армия иначе увеличивает присутствие "танковых подразделений" на запорожском направлении.