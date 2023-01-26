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Российская армия "сдулась". Генштаб показал фото резиновых танков оккупантов

Фото: Генштаб показал фото резиновых танков оккупантов (рос. СМИ)
Автор: Карина Левицкая

Резиновые российские танки, используемые армией РФ для наращивания присутствия "танковых подразделений" на войне в Украине, просто сдулись.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генштаба.

"Свободный воздух казацкого края не подходит для "резиновых" изделий оккупантов, поэтому они сдуваются, не выполнив своей основной миссии. Как и раздутая бравада росармии", - заявили в Генштабе.

Они также подчеркнули, что в то время, когда украинские партнеры согласовывают поставки танков в Киев, оккупационная армия иначе увеличивает присутствие "танковых подразделений" на запорожском направлении.

Напомним, по данным на утро четверга, 26 января, украинские военные ликвидировали в сутки 780 российских солдат.

Ранее РБК-Украина сообщало, что ночью на 26 января российские военные возобновили атаки по территории Украины с использованием дронов-камикадзе иранского производства Shahed-136/131. Все 24 дрона, запущенные РФ, были сбиты.

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