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ВСУ ночью сбили все запущенные врагом дроны-камикадзе: названо количество

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Киев, Четверг 26 января 2023 06:06
ВСУ ночью сбили все запущенные врагом дроны-камикадзе: названо количество Фото: ВСУ ночью сбили 24 вражеских дрона-камикадзе (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В ночь на 26 января российские военные возобновили атаки по территории Украины с использованием дронов-камикадзе иранского производства Shahed-136/131.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных Сил ВСУ.

Пуски ударных БПЛА осуществлялись с восточного побережья Азовского моря. По предварительным данным, противник применил 24 "шахеда".

"Все 24 вражеские воздушные цели были уничтожены зенитными ракетными подразделениями, истребительной авиацией, мобильными огневыми группами Воздушных Сил, во взаимодействии с подразделениями ПВО других составляющих Сил обороны Украины", - говорится в сообщении.

Подавляющее количество дронов-камикадзе уничтожено в центре страны – в зоне ответственности воздушного командования "Центр".

ВСУ ночью сбили все запущенные врагом дроны-камикадзе: названо количество

Ранее мы писали, что российские войска вечером 25 января и сегодня ночью пытались нанести удары по Украине. В разных регионах страны сообщалось о работе сил ПВО.

Также сообщалось, что органы прокуратуры и следствия не сомневаются, что Иран причастен к производству и поставке беспилотников в Россию.

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