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Російська армія "здулась". Генштаб показав фото гумових танків окупантів

Фото: Генштаб показав фото гумових танків окупантів (рос. ЗМІ)
Автор: Каріна Левицька

Гумові російські танки, які армія РФ використовує для нарощення присутності "танкових підрозділів" на війні в Україні, просто здулись.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генштабу.

"Вільне повітря козацького краю не підходить для "гумових" виробів окупантів, тому вони здуваються, не виконавши своєї основної місії. Як і роздута бравада росармії", - заявили в Генштабі.

Вони також наголосили, що в той час, коли українські партнери погоджують поставки танків до Києва, окупаційна армія інакше нарощує присутність "танкових підрозділів" на запорізькому напрямку.

Нагадаємо, за даними на ранок четверга, 26 січня, українські військові ліквідували за добу 780 російських солдатів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що вночі на 26 січня російські військові відновили атаки по території України з використанням дронів-камікадзе іранського виробництва Shahed-136/131. Усі 24 дрони, запущені РФ, були збиті.

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