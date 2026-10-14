В Киеве атакованы все три городских ТЭЦ, - Корецкий

Этой ночью, 14 октября, российские войска атаковали все три городских ТЭЦ в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Сергея Корецкого.

"Целью российской баллистики были объекты энергосистемы в Киеве, Харькове и области. В столице атакованы все три городских ТЭЦ", - отметил премьер.

Также враг бил по критически важным объектам в Киевской области, обеспечивающим питание столицы и центральных регионов.

Также в пяти областях были атакованы железнодорожные объекты. Благодаря заблаговременной эвакуации никто не пострадал. Продолжаются восстановительные работы.