Российская армия за сутки 54 раза обстреляла Херсонскую область, - ОВА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

Россияне попали в жилые кварталы населенных пунктов, погиб один человек, двое получили ранения.

Оккупанты выпустили 236 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации по территории Херсонской области. Город Херсон враг обстрелял 2 раза.

Ранее мы писали, что в Генштабе предупредили о высокой вероятности дальнейших ракетных и авиационных ударов россиянами по всей территории Украины.

Напомним, российские войска продолжают вести безуспешные наступательные действия на Бахмутском направлении. Оккупантам не удается окружить город.

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