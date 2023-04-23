В Генштабе предупредили о высокой вероятности ракетных ударов по Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

Оккупанты за прошедшие сутки нанесла 8 ракетных, 37 авиационных ударов и совершила около 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Основные усилия противника сосредоточены на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - отражены 58 атак противника. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник в течение суток нанес авиационный удар по Орликовке и осуществил обстрелы населенных пунктов Карповичи и Хотиевка Черниговской области; Уланово, Бруски, Стукаловка, Волфин, Кореневка и Юнаковка Сумской области, а также Тимофеевка на Харьковщине.

направлениях противник в течение суток нанес авиационный удар по Орликовке и осуществил обстрелы населенных пунктов Карповичи и Хотиевка Черниговской области; Уланово, Бруски, Стукаловка, Волфин, Кореневка и Юнаковка Сумской области, а также Тимофеевка на Харьковщине. На Купянском направлении артиллерийские обстрелы противника подверглись Новомлынск, Западное, Масютовка, Синковка, Кисловка и Берестово Харьковской области.

направлении артиллерийские обстрелы противника подверглись Новомлынск, Западное, Масютовка, Синковка, Кисловка и Берестово Харьковской области. На Лиманском направлении противник наступательных действий не производил. Артиллерийские обстрелы получили Макеевка, Невское и Белогоровка Луганской области и Диброва, Верхнекаменное и Спорное Донецкой области.

направлении противник наступательных действий не производил. Артиллерийские обстрелы получили Макеевка, Невское и Белогоровка Луганской области и Диброва, Верхнекаменное и Спорное Донецкой области. На Бахмутском направлении продолжаются упорные бои за город Бахмут. Вблизи населенных пунктов Григоровка, Хромово и Ивановское противник вел безуспешные наступательные действия. От вражеских обстрелов пострадали Раздолевка, Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Александро-Шультино, Белая Гора, Дилиевка, Железное, Северное, Южное и Нью-Йорк Донецкой области.

направлении продолжаются упорные бои за город Бахмут. Вблизи населенных пунктов Григоровка, Хромово и Ивановское противник вел безуспешные наступательные действия. От вражеских обстрелов пострадали Раздолевка, Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Александро-Шультино, Белая Гора, Дилиевка, Железное, Северное, Южное и Нью-Йорк Донецкой области. На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Новокалинового Донецкой области, успеха не имел. Обстрелял, в частности, Новокалиново, Степное, Авдеевку, Тоненькое, Первомайское и Невельское Донецкой области.

направлении противник вел наступательные действия в районах Новокалинового Донецкой области, успеха не имел. Обстрелял, в частности, Новокалиново, Степное, Авдеевку, Тоненькое, Первомайское и Невельское Донецкой области. На Марьинском направлении за прошедшие сутки наши защитники отбили атаки противника в районе Марьинки. Кроме этого, вражеские обстрелы подверглись Красногоровке, Георгиевке и Новомихайловке Донецкой области.

направлении за прошедшие сутки наши защитники отбили атаки противника в районе Марьинки. Кроме этого, вражеские обстрелы подверглись Красногоровке, Георгиевке и Новомихайловке Донецкой области. На Шахтерском направлении минувших суток враг обстрелял Угледар, Пречистовку, Новоукраинку, Золотую Ниву и Большую Новоселку Донецкой области.

направлении минувших суток враг обстрелял Угледар, Пречистовку, Новоукраинку, Золотую Ниву и Большую Новоселку Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. За прошедшие сутки произвел минометные и артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов. Среди них – Времовка, Зеленое поле Донецкой области; Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка, Новоандреевка и Каменское Запорожской области; Саблуковка, Берислав, Казацкое, Токаревка, Ингулец, Инженерное, Антоновка, Белозерка, Берегово, Кизомыс на Херсонщине и Херсон.

Авиация Сил обороны в сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Также был сбит вражеский вертолет Ми-24 и 4 БпЛА противника (2 разведывательных - "Орлан-10" и "Zala", а также 2 дрона-камикадзе типа "Ланцет").

Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 4 района сосредоточения живой силы, 2 состава боеприпасов и еще два важных военных объекта противника.