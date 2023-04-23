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Російська армія за добу 54 рази обстріляла Херсонську область, - ОВА

Фото: окупанти за минулу добу 54 рази обстріляли Херсонську область (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Російські війська за минулу добу здійснили 54 обстріли Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Окупанти випустили 236 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації по території Херсонської області. Місто Херсон ворог обстріляв 2 рази.

Росіяни поцілили у житлові квартали населених пунктів, загинула одна людина, двоє дістали поранення.

З деокупованої території області евакуйовано 52 особи.

Раніше ми писали, у Генштабі попередили про високу ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів росіянами по всій території України.

Нагадаємо, російські війська продовжують вести безуспішні наступальні дії на Бахмутському напрямку. Окупантам не вдається оточити місто.

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ХерсонВійна Росії проти України