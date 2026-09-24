Россия планирует провести аналог операции "Паутина" против Испании, Франции и Италии, - СМИ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Mundo .

Согласно данным ЦРУ, в этот раз потенциальными целями России могут стать страны Средиземноморья. РФ может использовать беспилотники, спрятанные внутри транспортных контейнеров. Запускать их планируют прямо с моря.

Возможное оправдание такой эскалации Москва готовит уже длительное время. Как известно, Кремль неоднократно заявлял, что передача Украине оружия, разведывательной информации и военных советников якобы превращает западные государства в участников войны и делает их законными целями.

Какими дронами РФ хочет ударить по Европе на этот раз

Скорее всего, Россия может применить против Испании, Франции или Италии дроны "Гербера", которыми ежедневно атакует Украину.

Что важно понимать: торговое судно может перевозить сразу несколько таких беспилотников. Более того, их запуск значительно проще, чем использование крупных "Шахедов" или "Гераней".

Если дрон запустят примерно в 200-300 км от побережья, достижение цели может занять от 1 часа 15 минут до двух часов в зависимости от его фактической скорости.

Из-за небольшой полезной нагрузки такой беспилотник вряд ли сможет разрушить крупный объект. В то же время он может вызвать пожар, повредить оборудование или привести к временному закрытию порта или аэропорта. Это означает, что потенциальные последствия атаки могут быть не только физическими, но и экономическими и политическими.

Почему РФ планирует атаковать именно Испанию, Францию и Италию

Эти страны могут рассматриваться как потенциальные цели, в частности, с учетом политического контекста. В 2027 году там запланированы избирательные кампании и выборы, а также действуют радикальные политические силы, которые могут использовать общественные страхи и усталость от поддержки Украины.

Особенно во Франции и Италии, по словам источников, существуют политические силы и связи, которые могут отвечать интересам Кремля.

"Впечатление, которое хотят россияне, - это их собственная "Паутина", - объяснил литовский источник.