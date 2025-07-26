В России уничтожен самолет СУ-27УБ: детали от ГУР

В ночь на 26 июля на военном аэродроме "Армавир" в Краснодарском крае России уничтожен учебно-боевой истребитель Су-27УБ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки.

"На России в Армавире уничтожен самолет СУ-27УБ", - заявили в ГУР. По их данным, в ночь с 25 на 26 июля на аэродроме "Армавир" краснодарского края загорелся учебно-боевой истребитель вооруженных сил РФ СУ-27УБ. В то же время, по информации местных жителей, связь в населенных пунктах вблизи аэродрома - отсутствует. Аэродром "Армавир" и самолеты на нем используются преимущественно для обучения курсантов краснодарского авиационного училища. "Сопротивление кремлевскому режиму внутри России - растет", - добавили в разведке.