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В России уничтожен самолет СУ-27УБ: детали от ГУР

Россия, Суббота 26 июля 2025 16:58
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В России уничтожен самолет СУ-27УБ: детали от ГУР Фото: российский самолет СУ-27УБ (wikipedia.org)
Автор: Карина Левицкая

В ночь на 26 июля на военном аэродроме "Армавир" в Краснодарском крае России уничтожен учебно-боевой истребитель Су-27УБ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки.

"На России в Армавире уничтожен самолет СУ-27УБ", - заявили в ГУР.

По их данным, в ночь с 25 на 26 июля на аэродроме "Армавир" краснодарского края загорелся учебно-боевой истребитель вооруженных сил РФ СУ-27УБ.

В то же время, по информации местных жителей, связь в населенных пунктах вблизи аэродрома - отсутствует.

Аэродром "Армавир" и самолеты на нем используются преимущественно для обучения курсантов краснодарского авиационного училища.

"Сопротивление кремлевскому режиму внутри России - растет", - добавили в разведке.

Заметим, что Су-27 - это советский всепогодный сверхзвуковой тяжелый истребитель четвертого поколения. Самолет создан для завоевания превосходства в воздухе, однако также применяется для ракетно-бомбовых ударов по наземным целям.

Су-27 способен нести тактические ядерные боеприпасы. Этот самолет является одним из основных боевых самолетов ВВС России.

Его модификации находятся на вооружении в странах СНГ, а также в Индии, Китае и других государствах. На базе Су-27 создан ряд модификаций, среди которых:

  • учебно-боевой Су-27УБ,
  • палубный истребитель Су-33,
  • учебно-боевой вариант Су-33УБ,
  • многоцелевые истребители Су-30, Су-27М, Су-35,
  • фронтовой бомбардировщик Су-34 и другие.

По состоянию на 2019 год самолеты серии Су-27/30 занимали третье место в мире по численности среди боевых самолетов и были самыми распространенными среди всех российских боевых самолетов.

Напомним, что в апреле этого года в России на территории аэродрома "Ростов-на-Дону центральный" вспыхнул и сгорел многоцелевой истребитель Су-30СМ. Ориентировочная стоимость уничтоженного самолета - 50 млн долларов.

До этого украинские разведчики уничтожили российский самолет Су-30СМ в Черном море. По борту они попали из ПЗРК.

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