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В Росії знищено літак СУ-27УБ: деталі від ГУР

Росія, Субота 26 липня 2025 16:58
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В Росії знищено літак СУ-27УБ: деталі від ГУР Фото: російський літак СУ-27УБ (wikipedia.org)
Автор: Каріна Левицька

У ніч проти 26 липня на військовому аеродромі "Армавір" у Краснодарському краї Росії знищено навчально-бойовий винищувач Су-27УБ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки.

"На Росії в армавірі знищено літак СУ-27УБ", - заявили в ГУР.

За їх даними, у ніч за 25 на 26 липня на аеродромі "Армавір" краснодарського краю запалав навчально-бойовий винищувач збройних сил РФ СУ-27УБ.

Водночас, за інформацією місцевих мешканців, зв’язок у населених пунктах поблизу аеродрому - відсутній.

Аеродром "Армавір" та літаки на ньому використовуються переважно для навчання курсантів краснодарського авіаційного училища.

"Спротив кремлівському режиму всередині Росії - зростає", - додали в розвідці.

Зауважимо, що Су-27 - це радянський всепогодний надзвуковий важкий винищувач четвертого покоління. Літак створений для завоювання переваги в повітрі, проте також застосовується для ракетно-бомбових ударів по наземних цілях.

Су-27 здатний нести тактичні ядерні боєприпаси. Цей літак є одним із основних бойових літаків ВПС Росії.

Його модифікації перебувають на озброєнні в країнах СНД, а також в Індії, Китаї та інших державах. На базі Су-27 створено низку модифікацій, серед яких:

  • навчально-бойовий Су-27УБ,
  • палубний винищувач Су-33,
  • навчально-бойовий варіант Су-33УБ,
  • багатоцільові винищувачі Су-30, Су-27М, Су-35,
  • фронтовий бомбардувальник Су-34 та інші.

Станом на 2019 рік літаки серії Су-27/30 займали третє місце у світі за чисельністю серед бойових літаків і були найпоширенішими серед усіх російських бойових літаків.

Нагадаємо, що у квітні цього року у Росії на території аеродрому "Ростов-на-Дону центральний" спалахнув і згорів багатоцільовий винищувач Су-30СМ. Орієнтовна вартість знищеного літака - 50 млн доларів.

До цього українські розвідники знищили російський літак Су-30СМ у Чорному морі. По борту вони потрапили із ПЗРК.

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