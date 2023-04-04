В ООН поддержали резолюцию о правах человека в Украине в результате агрессии РФ
Совет ООН по правам человека принял резолюцию о "Ситуации с правами человека в Украине в результате российской агрессии".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.
В ведомстве отмечают, что резолюция позволит продлить полномочия Независимой международной комиссии ООН расследовать все нарушения международного права в контексте вооруженной агрессии России против Украины.
Документ также подтверждает необходимость ответственности за нарушения прав человека, международного гуманитарного права и наиболее серьезные международные преступления.
В МИД отмечают, что резолюция призывает Россию прекратить депортацию мирных жителей, в том числе детей, из оккупированный территорий Украины. К таким людям применят соответствующие международные правозащитные и гуманитарные механизмы.
"Совет ООН по правам человека также обращается в РФ с требованием предоставить представителям международных механизмов немедленный доступ ко всем военнопленным, насильственно удерживаемым и депортированным лицам", - добавили в ведомстве.
Напомним, ранее мониторинговая миссия ООН обнародовала доклад о правах человека в Украине. В МИД раскритиковали документ, поскольку он оказался примером возложения ответственности на жертву агрессии.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.