В один голос с РФ: США не поддержали резолюцию ООН, где упоминалась агрессия в Украине
Генассамблея ООН вчера, 16 апреля, поддержала проект резолюции, в котором упоминалась агрессия России против Украины. Но против, в частности, голосовали США, Россия и Беларусь.
Как передает РБК-Украина, на это обратило внимание издание Reform.news.
Генассамблея ООН вчера рассматривала резолюцию "Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и региональными и другими организациями: сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Советом Европы".
Фото: результаты голосования в ООН (скриншот)
В тексте документа несколько раз упоминается агрессия России против Украины. В частности, там сказано, что Европа столкнется с беспрецедентными вызовами "после агрессии Российской Федерации против Украины, а до этого против Грузии". Также в проекте резолюции написано о работе по созданию спецтребунала за преступление агрессии против Украины.
Представители США в ходе голосования пожаловались, что заявление в резолюции якобы "не способствуют продвижению к достижению мира". При этом российские дипломаты назвали формулировки в документе "неприемлемыми".
В итоге против резолюции проголосовали только девять стран:
- США;
- Россия;
- Беларусь;
- КНДР;
- Эритрея;
- Мали;
- Никарагуа;
- Нигер;
- Судан.
США уже не впервые голосуют вместе с РФ
Напомним, в феврале США проголосовали против резолюции Украины с осуждением российской агрессии. Также против документа выступили Россия и Беларусь.
Вашингтон даже предложил альтернативную резолюцию, в которой войну называли только "конфликтом". При этом украинскую резолюцию американские дипломаты просили "снять с рассмотрения".
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