В один голос с РФ: США не поддержали резолюцию ООН, где упоминалась агрессия в Украине

Генассамблея ООН вчера, 16 апреля, поддержала проект резолюции, в котором упоминалась агрессия России против Украины. Но против, в частности, голосовали США, Россия и Беларусь.

Как передает РБК-Украина , на это обратило внимание издание Reform.news .

Генассамблея ООН вчера рассматривала резолюцию "Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и региональными и другими организациями: сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Советом Европы".

Фото: результаты голосования в ООН (скриншот)

В тексте документа несколько раз упоминается агрессия России против Украины. В частности, там сказано, что Европа столкнется с беспрецедентными вызовами "после агрессии Российской Федерации против Украины, а до этого против Грузии". Также в проекте резолюции написано о работе по созданию спецтребунала за преступление агрессии против Украины.

Представители США в ходе голосования пожаловались, что заявление в резолюции якобы "не способствуют продвижению к достижению мира". При этом российские дипломаты назвали формулировки в документе "неприемлемыми".

В итоге против резолюции проголосовали только девять стран: