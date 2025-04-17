ua en ru
Чт, 17 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

В один голос с РФ: США не поддержали резолюцию ООН, где упоминалась агрессия в Украине

Нью-Йорк, Четверг 17 апреля 2025 16:13
UA EN RU
В один голос с РФ: США не поддержали резолюцию ООН, где упоминалась агрессия в Украине Фото: президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Генассамблея ООН вчера, 16 апреля, поддержала проект резолюции, в котором упоминалась агрессия России против Украины. Но против, в частности, голосовали США, Россия и Беларусь.

Как передает РБК-Украина, на это обратило внимание издание Reform.news.

Генассамблея ООН вчера рассматривала резолюцию "Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и региональными и другими организациями: сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Советом Европы".

В один голос с РФ: США не поддержали резолюцию ООН, где упоминалась агрессия в УкраинеФото: результаты голосования в ООН (скриншот)

В тексте документа несколько раз упоминается агрессия России против Украины. В частности, там сказано, что Европа столкнется с беспрецедентными вызовами "после агрессии Российской Федерации против Украины, а до этого против Грузии". Также в проекте резолюции написано о работе по созданию спецтребунала за преступление агрессии против Украины.

Представители США в ходе голосования пожаловались, что заявление в резолюции якобы "не способствуют продвижению к достижению мира". При этом российские дипломаты назвали формулировки в документе "неприемлемыми".

В итоге против резолюции проголосовали только девять стран:

  • США;
  • Россия;
  • Беларусь;
  • КНДР;
  • Эритрея;
  • Мали;
  • Никарагуа;
  • Нигер;
  • Судан.

США уже не впервые голосуют вместе с РФ

Напомним, в феврале США проголосовали против резолюции Украины с осуждением российской агрессии. Также против документа выступили Россия и Беларусь.

Вашингтон даже предложил альтернативную резолюцию, в которой войну называли только "конфликтом". При этом украинскую резолюцию американские дипломаты просили "снять с рассмотрения".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООН Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Война в Украине
NEWS
В Украине усилят меры безопасности на Пасху: будут проверки
В Украине усилят меры безопасности на Пасху: будут проверки
DAILY
Андрей Гайдуцкий: Чтобы вернуть украинца из Германии, нужно поднять зарплату в 4 раза
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Андрей Гайдуцкий: Чтобы вернуть украинца из Германии, нужно поднять зарплату в 4 раза